Президент Ильхам Алиев: Интерес Европейского Союза к транспортному коридору Восток-Запад растет

Интерес Европейского Союза к транспортному коридору Восток-Запад растет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время встречи посредством видеоконференции с Президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани и Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

"Президент Совета Европейского Союза господин Дональд Туск, совершивший в июле 2019 года визит в Азербайджан, побывал в Алятском международном морском торговом порту и на месте ознакомился с его возможностями. К этому коридору уже присоединились несколько европейских стран. Другие партнерские государства также проявляют большой интерес к грузоперевозкам по данному коридору. В Саммите Движения неприсоединения, проведенном посредством видеоконференции, участвовали руководящие лица Африканского Союза и Европейского Союза. Участие впервые Европейского Союза в мероприятии Движения неприсоединения стало историческим событием. Азербайджан продолжит усилия, направленные на развитие связей между этими двумя структурами", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, страны Европы и Азии являются участниками транспортного коридора Восток-Запад.

"Считаю, что тема сегодняшней встречи - транспорт и логистика - может стать первым шагом для практического сотрудничества между Европейским Союзом и Движением неприсоединения. Во внешней политике Азербайджана, наряду с двусторонним сотрудничеством, важное место занимает и концепция трехстороннего сотрудничества. Уверен, что результаты нашей сегодняшней трехсторонней встречи будут успешными, внесут вклад в региональное сотрудничество и экономическое развитие. Еще раз выражаю признательность за данную инициативу. Это - очень важное и своевременное мероприятие. Учитывая Ваше предложение, мне хотелось бы предложить создать совместную правительствую рабочую группу, так как все, что мы сегодня обсудили, связано не только с транспортным сектором. Мы провели обсуждения, связанные с инвестициями, торговлей, обсудили вопросы телекоммуникации", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, все они представляют важное значение.

"Считаю, что мы можем дать соответствующим членам правительства указания создать с каждой стороны рабочую группу, которая бы охватила все обсужденные нами вопросы - наши новые идеи, связанные с энергетической безопасностью, вопросы нефти, нефтепродуктов и газоснабжения, унификацию тарифов, таможенные правила, возможности инвестирования. То есть, мы готовы. Вопросы, связанные с фибероптической кабельной линией между Туркменбаши и Сиязанью - впоследствии это можно расширить до Европы и через Афганистан - до ваших соседей. Считаю, что мы можем рассмотреть и утвердить предложения, дадим все необходимые указания и поведем этот данный процесс вперед", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.