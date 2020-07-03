Армяне пытаются столкнуть Россию с Турцией и Азербайджаном

Армянство, имеющие к нему хотя бы косвенное отношение или же заинтересованные в нем круги в России предпринимают немалые усилия для разведения РФ и Турции по разные стороны баррикад.

Накануне riafan.ru, известное своими проармянскими акцентами, внесло лепту в это "правое" дело, перепечатав из Телеграмм статью явно антитурецкой направленности. Авторы ее бьют тревогу в связи с усилением Анкарой своих позиций в регионе и отталкиваются при этом от близящегося к завершению Южного газового коридора.

Не будем спорить - задействование ЮГК действительно резко повысит позиции и Азербайджана, и Турции. Этот проект, являющийся самой надежной альтернативой в вопросе обеспечения энергобезопасности Европы, действительно прибавит веса двум нашим странам. Если же говорить конкретно о Турции, влияние которой в регионе так беспокоит российские проармянские СМИ, то эта с ее выгодным географическим расположением, стратегической значимостью и тесными взаимосвязями с нефтегазодобывающим Азербайджаном на самом деле станет незаменима. Это очень плохие новости для Армении.

В этой стране очень обеспокоены тем фактом, что отношения между Россией и Турцией никак не сползают к негативу. И это несмотря на то, что проаргмянские круги в РФ усиленно лоббируют тему якобы противоречия ЮГК российским интересам. Эти круги принимают неимоверные усилия, чтобы протащить в российский дискурс этот вопрос, выставив Анкару и Баку противниками Москвы.

Данная статья в riafan.ru, пусть и взятая из соцсети, преследует как раз эту цель. Ее авторы пытаются доказать, что усиление Турции в регионе будет означать ослабление России. Более того, с вводом Южного газового коридора, утверждается в статье, сама Москва попадает в зависимость от Анкары, так как ее газ в юго-восточную Европу пойдет через ЮГК.

Еще любопытнее звучащая в материале теория заговора - о союзе Азербайджана, Турции и Грузии, якобы направленном против интересов России. Тут досталось и железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, и трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум. Еще большую угрозу СМИ видит в сотрудничестве трех этих стран в сфере безопасности и обороны. Хотелось бы заметить, что совместные военные учения по отработке защиты стратегических инфраструктурных проектов, объединяющих Азербайджан, Турцию и Грузию, это совершенно закономерный и логичный процесс, преследующий исключительно озвученные цели и никак не затрагивающий российских интересов. А то, что это так беспокоит Армению, это уже другой вопрос. Армянская сторона регулярно грозит Азербайджану ударами по нефтегазовой инфраструктуре, в которой сосредоточены интересы и нашей страны, и ее партнеров в регионе и Европе. И эти интересы не наносят ущерба интересам России, как бы не старались доказывать обратное армянские и проармянские СМИ.

Можно было бы позволить себе усомниться в проармянском следе в данной публикации и породившем ее ресурсе, если бы не концовка, которая звучит так: "в совокупности это даст туркам возможность довольно уверенно двигаться дальше на пути к реализации концепции "неосманизма"".

Вопросов больше нет.

Зульфугар Ибрагимов