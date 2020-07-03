Сотрудничество Азербайджана и Украины в рамках международных организаций находится на высоком уровне.

Об этом было сказано в ходе встречи первого замминистра иностранных дел Украины Амины Джапаровой с послом Азербайджана в этой стране Эльмирой Ахундовой, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На встрече обсуждались, помимо сотрудничества в рамках международных организаций, политические, экономические, торговые, транспортные, культурные связи двух стран.

Отметив, что в период пандемии наибольшую поддержку Украине оказал Азербайджан, Джапарова выразила признательность азербайджанскому государству.

Также было отмечено, что в Украине с нетерпением ждут официального визита главы азербайджанского государства.