В Азербайджане продлен карантин: почему это важно

В Баку и ряде городов Азербайджана до 20 июля продлен особый режим карантина. Помимо этого, режим карантина будет существенно ужесточен. В частности, в Баку приостанавливает работу метрополитен, а по выходным и другие виды общественного транспорта. И тут впору задастся вопросом - а почему так произошло? В чем причина того, что вот уже пятый месяц государство борется с пандемией коронавируса, расходуются миллиарды манатов бюджетных денег, государственные структуры работают в усиленном режиме, а больницы все равно полны заразившихся вирусом пациентов и их количество, увы, все еще увеличивается?

Почему у нас, в Азербайджане, наоборот, режим еще более ужесточен?

Причина проста и, как говорится, все кроется в деталях, а они весьма конкретны и односложны.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступает за необходимость продолжения ограничительных мер. Генеральный директор организации Тедрос Адганом Гебрейесус предостерег от ослабления карантина по всему миру: это может привести к повторным вспышкам эпидемии коронавируса.

"Поверьте нам. Худшее еще впереди. Надо предотвратить трагедии. Многие люд до сих пор не осознают, что это за вирус", - сказал он.

В ВОЗ предупредили, что даже после того, как в некоторых странах эпидемия пошла на спад, большинство людей уязвимы и "вирусу есть, где разгуляться".

Региональный директор ВОЗ Такеши Касаи сказал, что для контроля над коронавирусом люди должны быть готовыми к новым правилам поведения и условиям жизни.

"Нам надо приспособить образ жизни и работу систем здравоохранения к условиям эпидемии, по крайней мере, до времени, когда мы получим вакцину или разработаем очень эффективное лечение", - сказал чиновник на пресс-конференции.

В ВОЗ отмечают, что, несмотря на усилия стран в течение нескольких месяцев подряд остановить инфекцию, темпы распространения коронавируса ускоряются, а не замедляются.

... Пандемия - это не только проблема здравоохранения. Из-за коронавируса в мире возникли гигантские социальные, психологические, экономические, финансовые и другие проблемы. Коронавирус также усугубляет проблемы безработицы, стагнации, инфляции и т.д. Прогнозируется глобальный кризис, который в последний раз наблюдался в 1933 году. В мире более 516 тысяч человек умерли от пандемии коронавируса.

Грустно, но факт: мир накрывает вторая волна коронавируса. Сначала новые вспышки инфекции зафиксировали в Пекине, столице Китая, потом о резком скачке заболеваемости начали сообщать и в других странах. ВОЗ отмечает, что власти поспешили снимать ограничительные меры. Например, в Иране после отмены карантина число заболевших превысило мартовские показатели, когда страна находилась на пике заболеваемости.

В конце весны СМИ писали, что Южная Корея, некогда занимавшая вторую строчку по числу заболевших коронавирусом, переломила тенденцию и практически остановила распространение инфекции в стране. В начале июня с похожим заявлением выступила премьер-министр Новой Зеландии. То же самое говорили руководители Германии и Швеции. Сейчас во всех этих странах наблюдается резкий рост числа заболевших. Для борьбы со второй волной пандемии власти готовы привлечь все возможные силы, вплоть до военных.

После снятия большей части ограничительных мер показатели начали ухудшаться и в Израиле. Теперь властям придется справиться с непростой задачей - спасти экономику страны, не рискуя при этом человеческими жизнями. Власти страны прибегли к частичному карантину и "красным" зонам. Министр финансов не исключает повторного закрытия магазинов и ресторанов.

В Китае новый рост случаев заболевания вызывает опасения относительно второй волны коронавируса. За всего лишь 150 км от столицы КНР Пекина, в уезде Аньсинь, снова ввели режим строгой изоляции. Теперь только одному члену семьи раз в день разрешено выходить из дома. Граждане также могут оставлять жилье для получения медицинской помощи.

Германия начала постепенно открывать магазины еще в апреле, с мая разрешили проводить футбольные матчи без болельщиков, а контроль на сухопутной границе был снят 15 июня. Но недавно в Германии вернули карантин, а именно в регионе Гютерсло. Там произошла вспышка заболевания на мясокомбинате, около 2000 сотрудников мясокомбината Tönnies заразились коронавирусом. Меры по прекращению распространения должны были закончиться 30 июня, но они будут продлены до 7 июля "в качестве предупредительных мер".

Новые очаги заболеваемости появляются и в США. Изначально вторую волну COVID-19 они ожидали ближе к осени, но теперь искать решение проблемы приходится в ускоренном режиме. Порядка восьми штатов поражены, причем это штаты срединной и южной Америки. Это штаты, где поспешили, как во Флориде, отменить некоторые ограничения, связанные с посещением пляжей, с открытием террас.

Штрафы также усиливают: в Майами штраф за выход на улицу без маски увеличен до 50 долларов. Бизнесы, которые поймают на несоблюдении ограничительных мер, будут закрывать от 15 до 30 дней, третье нарушение - арест владельца.

На днях премьер-министр Молдовы Ион Кику отметил, что хотя о начале второй волны пандемии в стране пока официально не объявлено, скачки заболеваемости наводят на неутешительные мысли. Прогнозы, конечно, у врачей неутешительные абсолютно - в Кишиневе заканчиваются места в больницах, и для недопущения трагического сценария власти страны со вчерашнего дня ужесточили режим карантина.

Во Франции тоже дела обстоят не лучшим образом. Сохранены и ужесточены также многие ограничения, такие, как масочный режим в транспорте, неполное открытие границ, рекомендации бизнесу и т.д. Эксперты уверены, что стране не миновать новой волны пандемии. Кроме того, система здравоохранения Франции не готова ко второй волне пандемии из-за существенного сокращения числа койко-мест в больницах (с 2013 года в госбольницах этой страны было сокращено более 17 тыс. мест). Из-за консолидации медицинской индустрии в целом закрылось много небольших клиник, что еще больше увеличило нагрузку на медперсонал больниц. Медработники не хотят работать в государственных больницах из-за высокой нагрузки и низких зарплат. Пока что власти пообещали провести реформирование системы и выплатили премии тем, кто работал с коронавирусными больными.

В Великобритании ситуация остается тяжелой. За время пандемии власти Великобритании неоднократно подвергались критике - как за несвоевременный ввод антикоронавирусных мер, так и за непоследовательную их отмену. Воспользоваться общественным транспортом в Великобритании ныне можно только при условии ношения масок. За нарушение пассажиров могут не пропустить или выписать штраф на 100 фунтов. Обязательны маски и в медицинских организациях.

На днях ВОЗ предостерегла британские власти от дальнейшего ослабления ограничений, вызванных пандемией; там уверены, что страна пока не взяла эпидемию под контроль и находится в активной ее фазе. Новые шаги по снятию локдауна не следует предпринимать до тех пор, пока система обнаружения контактов инфицированных не подтвердит свою эффективность.

После снятия изоляции практически сразу же ввели новые ограничения в области Арагон Испании, в провинции Уэска, где были отмечены вспышки заражения коронавирусом. Власти Португалии в качестве профилактической меры усилили ограничения на определенные виды деятельности в Лиссабоне и его пригородах. Повторно ввести режим обязательного ношения защитных масок в закрытых общественных помещениях распорядились власти Болгарии.

В Италии ожидают вторую волну пандемии, но думают, что она будет легче, чем предыдущая и поэтому базовые санитарно-эпидемиологические требования (дистанция, гигиена рук, санитайзеры-маски) в очередной раз ужесточены.

В Корее началась вторая волна пандемии. Освобожден коечной фонд в госпиталях и клиниках, приготовлены реанимационные места, карантинные палаты и минимальный объем респираторного оборудования.

Нельзя сказать, что вирус абсолютно безопасен, пока в мире не будет полностью устранена его угроза, ибо в некоторых странах допускают определенные смягчения, но затем опять происходит заражение вирусом, вводится карантин.

Если вдаваться в аналогии, то, например, даже 20 процентов осуществляемых в Азербайджане мер не были реализованы в Словакии, Чехии, Польше, Швейцарии или Финляндии. Однако уровень инфицирования в этих странах меньше, чем в Азербайджане. Причиной тому является несоблюдение населением требований носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

К сожалению, у нас рано стали выходить из карантинного режима, смягчать его условия. В результате, мы достигли почти суточного прироста более 500 случаев. Такого здравоохранение просто не выдержит. Главное сейчас - сберечь жизнь людей. Эпидемию можно остановить, резко уменьшив контакты между людьми. Но люди должны понять, что нужно беречь себя и своих близких. Нужно соблюдать меры защиты: часто мыть руки, носить маску, без надобности не выходить из дома.

... Страны, которые пытаются взять пандемию под жесткий контроль, - например, Корея, - с помощью отслеживания цепочки контактов, Израиль и Китай - с помощью жесткого карантина. Практика показывает, что взять под контроль эпидемию можно, однако лишь временно, потому что вирус контагиозный и со временем все равно распространится среди населения.

Вторая группа стран делает ставку на коллективный иммунитет, например, Швеция, не вводя строгих ограничений. Это позволяет коллективному иммунитету быстрее развиться, но такие страны сталкиваются с быстрым ростом числа новых кейсов и порой даже могут столкнуться с коллапсом системы здравоохранения.

Третья группа, большинство стран, ищет баланс: разумное социальное дистанцирование, контроль и минимизация контактов, однако в жесткой форме. И периодическое подкручивание ограничений и мер в ту или иную сторону - в зависимости от развития ситуации. Такая тактика представляется наиболее разумной и эффективной.

Ключевые факторы успеха для борьбы с пандемией коронавируса - централизованная и гибкая система здравоохранения (возможность оперативного перепрофилирования госпиталей, возможность сохранения резервных мощностей); наличие квалифицированных управленческих кадров "военного типа" (организация медицинской помощи сходна в условиях военных условий и пандемий); наличие объемного коечного штата с возможностью быстрого расширения; а также всего необходимого оборудования (в данном случае респираторной поддержки); наличие квалифицированных кадров - врачей и сестринского персонала, с возможностью мобилизации дополнительных ресурсов, а также с возможностью географического перемещения обученных специалистов в неблагоприятные регионы; гибкая система оказания медпомощи легким и средним больным коронавирусом (например, на дому или в карантинных учреждениях, как, например, в Корее), широкая социальная информационная кампания и открытый диалог власти с обществом; социальная дисциплина и ответственное поведение населения; доступность СИЗ; высокий уровень медицинской культуры населения.

Карантинные меры нанесли большой урон экономике Азербайджана, но они были необходимы на этапе вхождения в эпидемию COVID-19. Это заболевание было новым для всех нас - для врачей, для руководителей больниц, для властей, для всего населения.

В эту первую волну все мы учились жить в условиях коронавируса. Системы здравоохранения, оказания медпомощи перестраивались, реформировались. Готовились на практическом опыте профессиональные кадры. Формировалась социальная дисциплина, и рос уровень осведомленности о работе системы здравоохранения у населения. Если бы не карантинные меры, система здравоохранения страны пришла бы к коллапсу, захлебнулась, и потери были бы гораздо больше. Теперь же, когда наступила вторая волна, карантин необходим, ибо в первую волну мы научились многому. Как к ответственности, так и борьбе с безответственностью, безалаберностью отдельных граждан.

Азербайджан с самого начала пандемии поставил во главу угла здоровье и безопасность людей. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что именно здоровье граждан Азербайджана находится в центре всех принятых мер.

Пандемия сильно ударила и по экономике Азербайджана. Несколько весьма важных ее отраслей сегодня, можно сказать, бездействуют. Тем не менее, глава государства, отодвинув финансовые и экономические проблемы на второй план, на первый выдвинул жизнь и здоровье граждан страны.

Необходимо также учесть, что широкомасштабные социально-экономические реформы и ускоренное развитие ненефтяного сектора экономики обеспечили не только устойчивый рост, но и стабильность экономики.

Однако не следует забывать, что без поддержки общества все предпринимаемые государством меры не могут дать и не дадут ожидаемого результата. От среднестатичного гражданина требует не многое: неукоснительно соблюдать правила карантинного режима, а также часто и тщательно мыть руки, использовать маски и дезинфицирующие средства. Правила очень простые и вопреки жалобам в социальных сетях, они ну никак не могут доставлять особых неудобств.

Надо понять, что ныне иного пути к тому, чтобы справиться с пандемией, попросту нет.

Увы, коронавирусная пандемия не уйдет в течение одной-двух недель. Это очень серьезная проблема, быстрого и эффективного решения которой пока нет. И как бы ни было сложно, приходится адаптировать свой образ жизни под нынешние реалии. В противном случае последствия могут быть необратимыми.

Пока единственный путь победить зло под названием коронавирус - это дисциплина, соблюдение правил и ответственность.

Только так, оберегая себя, семью и окружающих, а также призывая нарушителей режима карантина следовать правилам, мы можем вместе победить пандемию и вернуться к привычному образу жизни.

Так победим!

Эльчин Алыоглу,

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az