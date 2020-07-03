https://news.day.az/politics/1250276.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Дональду Трампу
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Дональду Трампу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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