Армения "уходит прочь от варварской России"

Вряд ли это стечение обстоятельств, что завершение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ совпало с новой волной антироссийских настроений в Армении.

В Ереване ожидали потрясений в Российской Федерации, о чем, собственно, давно грезит большая часть армянского общества и политического руководства этой страны. Однако результаты российского референдума не порадовали ставленников Сороса в армянской власти. И не только в кругах власти - армянское общество уже в большинстве своем генерирует ненависть и неприятие России. Дашнаки, последователи расистской теории "Цегакрон", фашиста Нжде и прочих армянских националистов имеют планы по фрагментации России и в будущем, после планируемого отторжения части территорий у Турции и Грузии, мечтают о создании армянской автономии на юге РФ, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Армянство уже считает возможным частично анонсировать свои планы в публичном поле и не боится идти на открытые провокации против России.

Последний пример - недавний репортаж Общественного телевидения Армении, находящегося под контролем правительства, про референдум по поправкам в Конституцию РФ. В нем были приведены фрагменты из интервью с российским оппозиционером Алексеем Навальным, в котором он резко критикует кремлевское руководство и призывает бойкотировать референдум.

Если бы хоть на одном из российских каналов произошло нечто подобное, армянская "пятая колонна" внутри России удушила бы этот канал, а армянский посол Тоганян срочно отправил бы ноту в МИД РФ, а также побежал к покровителям армянства в Москве, к тому же Лаврову.

Однако в России опять принимают армянский пинок. Более того, усилиями армянской "пятой колонны", засевшей в российских СМИ, пытаются свалить антироссийские протесты в Ереване на... Турцию и Азербайджан.

В частности, де-юре российское, а по факту армянское агентство Sputnik, руководимое армянской националисткой, взращенной в традициях "Цегакрон" Маргаритой Симоньян, публикует статью "Царукян обеспокоен искусственным обострением антроссийских настроений в Армении".

Гагик Царукян - лидер партии "Процветающая Армения", которого Пашинян, как своего оппонента, якобы поддерживаемого Москвой, упрятал в тюрьму. И вот сидит этот Царукян в местах не столь отдаленных и строчит послание через соцсети и армянский проводник - агентство Спутник, что нагнетание антироссийских настроений в Армении - это дело рук якобы антиармянских, антигосударственных сил, и называет таковыми Азербайджан и Турцию.

Простите, в Азербайджане русских едва ли не на руках носят, как местных русских, так и российских туристов, в Азербайджане большая русская диаспора, сотни русских школ, везде звучит русская речь, нет никаких антироссийских митингов, российские компании в Азербайджан приглашают, а не изгоняют, как в моноэтнической Армении. Да и в Турции не желают осложнения отношений с Москвой, невзирая на некое противоречие интересов в Сирии и Ливии, а идут к компромиссу, приглашают в страну российских туристов и российский бизнес.

Но при этом армянские шефы российских СМИ все равно пытаются дезинформировать и дезориентировать российскую общественность и навязывают россиянам образ "армянского брата", когда по факту под носом вырос и окреп армянский враг. А дружественные государства и общества пытаются представить в качестве "врагов России".

Но у всех армянских лоббистов своя тактика. Например, на антироссийские действия Армении уже не мог не среагировать даже армянофил Владимир Соловьев - все ж таки российский журналист, хоть и большой друг и партнер армянского лобби России.

Правда, он нашел удобнуф форму "протеста", сыграв и нашим, и вашим.

"На Общественном телевидении Армении, в рамках репортажа по голосованию к конституционным поправкам, показывают нациста Навального, который называл армян хачами, который ненавидит армян и Армению, презирает ее", - заявил во время программы "Соловьев LIVE" тележурналист Владимир Соловьев.

Но, ни на миг не забывая о щедрых ассигнованиях главы армян России, олигарха Ары Абрамяна, Соловьев тут же засвидетельствовал свою большую любовь к армянству, интересы которого он столь самоотверженно, на протяжении многих лет отстаивал в своем ток-шоу.

Да еще и своего родственника Евгения Сатановского обратил в воспевателя армян. Наверное, тоже не на платонической основе.

"Мы так любим Армению, дружественную нам страну, а вот посмотрите, кого показывают в дружественной нам Армении с комментариями о голосовании", - щебечет, словно извиняясь, Соловьев.

"На Общественном телевидении Армении, в рамках репортажа по голосованию к конституционным поправкам, показывают нациста Навального, который называл армян хачами, который ненавидит армян и Армению, презирает ее. И вы - Общественное телевидение Армении, выводите этого человека и показываете его у себя в эфире? Ну вы даете", - изрекает Соловьев.

А ведь и правда - "армяне рулят".

Ранее, например, команда Пашиняна нанесла превентивный информационный удар по российской теме.

В частности, армянские СМИ, находящиеся в курации Пашиняна, запестрили заголовками: "Посол РФ Копыркин координирует деятельность оппозиции в Армении? Неожиданные обстоятельства".

То есть, армяне наехали даже на бедного российского посла, которому Лавров, несомненно, завещал перед отправкой в Ереван "бить челом" перед армянами, что собственно, периодически Копыркин и выполнял в угоду всесильному шефу.

Однако армянам недостаточно унизить Москву, им важно растоптать Россию. Только в такой версии печального российского будущего армянство видит смыслы и путь к своему восхождению.

Армянские СМИ пишут: "Суверенитет Армении антагонистичен интересам России. Если Россия не изменит своего отношения к Армении, это для нее закончится крахом".

Армянская газета "Паст" сообщает, что в России уже заволновались по поводу ситуации в Армении и признает, что "новая волна беспокойства российских кругов связана с различными публикациями, содержащими явные антироссийские высказывания и открытую антироссийскую пропаганду не только в социальных сетях, но и провластных СМИ Армении". Муссируются разговоры о том, что в ближайшие дни в Армении ожидается новая антироссийская кампания.

В центре Еревана все чаще стали проходить митинги с плакатами оскорбительного, ненавистнического характера в адрес российского государства и президента Путина.

"Россия не просто вмешивается, но уже вторгается в пространство языка и культуры Армении", - об этом в беседе с ереванскими СМИ заявил пашиняновский политолог Левон Ширинян, комментируя реакцию посольства России в связи с планами по прекращению вещания в Армении российских телеканалов.

По мнению Шириняна, "если русские нервничают", значит, Армении "надо продолжать политический курс, вернуться к очищению национальной культуры от советского мусора".

"Не нужно бояться, это наше неотъемлемое право, мы не можем утерять язык или заменить его чужим. С другой стороны, это приказ пятой колонне встать, это приказ чекистам, рабам русских школ, русульманам. Нервозность тоже пройдет, или нужно придать ей симметричность, распространив покрытие армянских каналов на всю Россию. Если друзья, то обоюдно. Они для нас большой брат, а мы старший - со своей цивилизацией и культурой. Большой и старший должны быть равны. Мы проливали за них кровь, и если бы часть этой крови мы пролили для себя, у нас была бы Армения Тиграна Великого", - возмущается Ширинян.



Армянские СМИ также обвиняют президента России Владимира Путина в том, что он, "применив тактику шантажа и угроз, заставил нашу страну вступить в ТС и ЕАЭС, которые показали свою ненужность Армении".

Армяне открыто заявляют, что им не нужна Россия, а нужны ЕС и НАТО: "нам нужны иные правила игры и иные арбитры, и наша страна сделала исторический шаг в направлении прочь от варварства в сторону демократии и цивилизации".

В российских СМИ практически отсутствует реакция на антироссийские события в Армении. Все "русские патриоты" из пятой армянской колонны молчат, или перекидывают фокус внимания на другие темы.

Например, выскочка-провокатор Маргарита Симоньян прокручивает в новостных агрегаторах каждую свою реплику даже по самым незначительным фактам из своей пиявочной жизни, а вот антироссийские выпады Армении в упор не замечает.

Ну вот, разве что Михаил Беляев специально для "Вестника Кавказа" прокомментировал, причем достаточно корректно, армянскую тему:

"Премьер-министр Пашинян оказался единственным руководителем государства, входящего в ЕАЭС и ОДКБ, отказавшимся от участия 24 июня в Параде Победы в Москве.

Он же стал единственным руководителем союзного государства, инициировавшим арест действующего генсека ОДКБ, чем нанес серьезный урон имиджу и функциональности российского военного блока. При нем же в Армении осуществляется правовое преследование российской госкомпании - ЮКЖД, дочерней компании Российских железных дорог. Дело дошло до того, что глава МИД Сергей Лавров (скрепя сердце) в апреле перевел этот вопрос в публичную плоскость, прозрачно намекнув армянским партнерам: скидок на газ для Армении не будет, пока в стране идут судебные процессы против стопроцентной "дочки" РЖД.

Одновременно новые армянские власти планомерно наступают на и без того шаткие позиции русского языка в Армении. В декабре 2018 года была закрыта последняя телепередача на русском - "Что? Где? Когда?". Сейчас же, согласно новому законопроекту "Об аудиовизуальных медиа", российские телеканалы будут вытеснены из местной вещательной сетки.

Но, пожалуй, самое странное ощущение оставил после себя недавний репортаж Общественного телевидения Армении, находящегося под контролем правительства, про референдум по поправкам в Конституцию РФ. В нем были приведены фрагменты из интервью с российским оппозиционером Алексеем Навальным, в котором он резко критикует кремлевское руководство и призывает бойкотировать референдум".

Сегодня мы вынуждены констатировать, что союзнический диалог между Москвой и Ереваном обрывается по всем направлениям, и происходит это не по инициативе российской стороны.

Несмотря на неоднократные попытки Кремля сгладить острые углы с малоопытными партнерами в Ереване, тональность сигналов, поступающих из Армении в адрес России, на протяжении последних двух лет менялась лишь в худшую сторону. Сегодня почти все окна в доме российско-армянской дружбы оказались разбиты. Не хотелось бы, чтобы дело закончилось сносом всего здания", - пишет Беляев.

Хотелось или не хотелось - не важно, "здание" уже снесено, поскольку фундамент был хрупкий, а стены призрачные. Армянство не может быть долгосрочным союзником - это ранее показали события в Османской империи, а сейчас - в России. Армянство может только присосаться и потреблять ресурсы другой страны в пользу "великой Армении", которую они мечтают выстроить в 21 веке на наших и ваших территориях.

А что касается "здания" российско-армянской "дружбы", то Никол Пашинян в статусе приемьера уже почти реализовал свои антироссийские цели и планы, которые строил, еще будучи главой антироссийской партии "Мой шаг", выступая за вывод российской военной базы из Гюмри и выход Армении из ЕАЭС.