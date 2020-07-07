Президент Ильхам Алиев: Считаю, что мы и после пандемии будем успешно продолжать сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения

Считаю, что мы и после пандемии будем успешно продолжать сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телевидению "Хазар".

"С первого дня мы находились в контакте со Всемирной организацией здравоохранения, так как это - основная организация, ответственная за данную работу в мировом масштабе. Мы пригласили их специалистов. Они были командированы, приехали, дали некоторые советы, на основе которых мы предприняли часть наших шагов. Как вы сказали, Всемирная организация здравоохранения высоко оценила работу, проделанную в Азербайджане как на первом, так и на последующем этапе, а также в настоящее время. Мы и сегодня поддерживаем тесные связи. Считаю, что каждая страна должна тесно сотрудничать с этой организацией, так как мы можем получать советы только у Всемирной организации здравоохранения", - заявил глава государства.

Поэтому мы поддерживаем данную организацию и на международной арене, как вам известно, оказали ей финансовую помощь, добавил он. "Сегодня представительство организации проводит очень активную работу в Азербайджане, предпринимает практические шаги для недопущения распространения этого заболевания. Мы признательны за эту деятельность. Как вам известно, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения также принимал участие в организованных Азербайджаном саммитах. Считаю, что мы и после пандемии будем успешно продолжать сотрудничество с этой организацией", - отметил Президент Ильхам Алиев.