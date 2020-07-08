https://news.day.az/politics/1251776.html Назначены новые начальники отделов военной прокуратуры
Назначены новые начальники отделов военной прокуратуры
В военной прокуратуре республики произведены назначения.
Как сообщает Day.Az, генеральный прокурор Кямран Алиев подписал соответствующий приказ.
Согласно приказу, полковник юстиции Ровшан Эфендиев назначен начальником отдела организации и контроля над исполнением военной прокуратуры Республики, полковник юстиции Мехти Гусейнзаде - начальником отдела по контролю над следствием, полковник-лейтенант юстиции Нихад Шихалиев - начальником отдела по организации работы с документами и обращениями.
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