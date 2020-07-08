Назначены новые начальники отделов военной прокуратуры

В военной прокуратуре республики произведены назначения.

Как сообщает Day.Az, генеральный прокурор Кямран Алиев подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, полковник юстиции Ровшан Эфендиев назначен начальником отдела организации и контроля над исполнением военной прокуратуры Республики, полковник юстиции Мехти Гусейнзаде - начальником отдела по контролю над следствием, полковник-лейтенант юстиции Нихад Шихалиев - начальником отдела по организации работы с документами и обращениями.