Суд отклонил жалобы задержанных чиновников МИД

В Бакинском апелляционном суде была рассмотрена жалоба на меру пресечения в отношении должностных лиц Министерства иностранных дел Азербайджана - Фархада Моллазаде и Нурупаши Абдуллаева, арестованных в ходе операции Службы государственной безопасности.

Как сообщает Day.Az, на процессе под председательством судьи Ильгара Мургузова было объявлено решение, согласно которому, жалоба не была удовлетворена.

Селим Ализаде не подавал жалобу на решение суда об аресте.

Отметим, на основании информации, поступившей в Службу государственной безопасности о том, что некоторые должностные лица Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики (МИД) намеренно злоупотребляли своими полномочиями и допустили много незаконных действий, чем нанесли значительный ущерб охраняемым законом интересам государства, были проведены следственно-оперативные мероприятия.

Была изучена информация о присвоении государственных средств, предназначенных для обеспечения деятельности отдельных структур МИД, получении взяток, в том числе в связи с визовыми обращениями граждан иностранных государств, а также информация о совершении других противоправных действий. В совершении незаконных действий подозреваются заведующий Управления делами МИД, председатель тендерной комиссии Министерства Фархад Моллазаде, заведующий хозяйственным отделом Управления делами Салим Ализаде и начальник консульско-правового отдела Консульского управления Нурупаша Абдуллаев.

Фархад Моллазаде и Селим Ализаде привлечены в качестве обвиняемых по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения, взяточничества, Нурупаша Абдуллаев - по факту получения взяток. Согласно решению суда, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются.