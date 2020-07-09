У Азербайджана появились новые возможности для создания инновационной экономики

Своевременное реформирование системы государственного управления позволяет Азербайджану не только адекватно реагировать на вызовы в период пандемии, но и формулировать задачи и защитные механизмы на постпандемический период по целому ряду ключевых направлений в системе национальных интересов страны. В том числе в сфере экономики. Об этом пишут авторы совместного российско-азербайджанского экспертного Доклада "Азербайджан после пандемии: сценарий развития (экономика, политика) - руководитель спецпроектов "Каспийского экспертного клуба", заместитель Генерального директора Trend Гюльнара Мамедзаде и научный сотрудник Института экономики Российской академии наук (РАН) Александр Караваев.

Эксперты в своем Докладе называют ключевые фискальные механизмы антикризсной программы.

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в законе "О социальном страховании", предусматривающие льготы для субъектов бизнеса, занимающихся индивидуальным предпринимательством.

Согласно изменениям, с 1 апреля 2020 года по 1 января 2021 года ставка отчислений на обязательное соцстрахование для ИП в строительной и торговой сферах составит 25% от минимальной зарплаты, 15% - в других сферах. При этом также будут применяться дифференцированные коэффициенты в зависимости от регионов. В настоящее время ставки отчислений на соцстрахование составляют 50% и 25% соответственно.

Лица, занимающиеся торговой деятельностью в городе Баку, в настоящее время платят на обязательное соцстрахование ежемесячно 125 манатов. После вступления в силу изменений они будут выплачивать 62,5 манатов, т.е. на 50% меньше.

Для малого бизнеса, занятого иной деятельностью (кроме строительства и торговли) в городе Баку, в настоящее время отчисления на обязательное социальное страхование составляют ежемесячно 62,5 манатов, по новым условиям - 37,5 манатов или на 40% меньше.

Ставки снижаются в зависимости от режима налогообложения. Плательщики налога на прибыль (или подоходного налога) получат льготы в размере 75%, плательщики упрощенного налога - в размере 50%.

Пострадавшие от коронавируса сферы получат и другие послабления.

Ставка налога с источника выплат по аренде недвижимости снижается с 14% до 7%.

Для налогоплательщиков, не являющихся субъектами микропредпринимательства, продлены сроки уплаты начисленных за 2019 год подоходного налога и на имущество до 1 сентября 2020 года. Также отсрочено начисление процентов по невыплаченным налогам, взносам по обязательному соцстрахованию и страхованию от безработицы с 1 апреля 2020 года до 1 января 2021 года, а сроки выбора метода уплаты упрощенного налога на 2020 год лицам, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания и зарегистрированным в качестве плательщика НДС, продлены до 1 сентября 2020 года.

По оценкам Минэкономики Азербайджана, данные налоговые льготы оцениваются в 114 млн манатов ($67 млн).

Эксперты также анализируют уровень господдержки азербайджанской экономики. Так, объем мер поддержки азербайджанской экономики по итогам 4 месяцев 2020 года превышает 4,3% ВВП. Очевидно, что средства идут не только на антиштормовую стабилизацию - поддержку граждан и субъектов бизнеса (по данным на май 2020 года в общей сложности потрачено около 4 млрд манатов направленных в адрес 1,4 млн граждан), но и на структурный рывок национальной экономики в новых, глобально изменившихся условиях.

Эксперты задаются вопросом: может ли Азербайджану не просто стабилизироваться, а выйти из кризиса усиленным, в том числе в региональном масштабе?

Эксперты считают, что применительно к Азербайджану нужно говорить о том, что пришло время создавать собственную экосистему экономики. Ее базовые характеристики известны - это преимущества, которые Азербайджан уже сумел реализовать (занятые аграрные рынки, новые транспортные хабы, логистика, нефтехимия).

Стратегия Президента Ильхама Алиева совершенно верная, и в макроэкономике, и в отдельных точках роста. Нефтяной сектор остается основным для экономики, но приоритеты фиксируются в развитии ненефтяной экономики, где глава Азербайджана определил приоритетные направления: увеличение производства продукции экспортной направленности, продолжение процесса сертификации в субъектах предпринимательства с той целью, чтобы вывести азербайджанскую продукцию на уровень конкурентоспособной как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Согласно данной стратегии, внутреннее потребление будет стимулироваться за счет внутреннего производства. Учитывая, что в настоящее время повышается конкуренция на внешних рынках, на многих направлениях внедряется политика импортозамещения. Азербайджан нацелен и на новые рынки, что в параллельном ключе предполагает повышение конкурентоспособности азербайджанской продукции. Один из главных критериев экономического развития - максимальное обеспечение внутреннего спроса за счет внутреннего производства.

За счет Фонда поддержки предпринимателей выделяются средства, кредиты тем сферам, которые пока еще зависят от импорта.

Но теперь ситуация экзаменационного уровня: повсеместное на глобальном уровне импортозамещение диктует необходимость развития внутреннего рынка, в определенном смысле он может отодвинуть значимость экспорта.

В этих условиях эксперты называют новые приоритеты экономической политики Азербайджана:

- опора на национальных потребителей. Азербайджанские производители должны переоткрыть свой собственный национальный рынок, создать необходимую инфраструктуру потребления. В Азербайджане около 10 миллионов потребителей. Нигде в мире азербайджанский экспортер не получит такой рынок. В частности, есть очевидная необходимость заместить объем закупаемого продовольствия (около $600 млн в год) путем развития местных центров хранения продукции и системы госсубсидий между производителем и крупным сетевым покупателем;- быстрая перестройка связей и импортозамещение в различных отраслях;- укрепление на традиционных несырьевых экспортных направлениях: Россия (ЕАЭС-СНГ) и Китай.

Эксперты также называют несколько сфер, где формируются новые факторы экономической среды Азербайджана: это горнорудная промышленность - металлургия - химпром, текстильная промышленность, фармацевтическая промышленность, медицинский туризм, фармабиопродукция.

Эксперты пришли к выводу, что все условия для адаптации последствий пандемии первой волны 2020 года и реализации восстановительного роста у Азербайджана имеются. Прежде всего, это человеческий потенциал. А также активы ГНФАР в границах $40 млрд (на май 2020 года), что составляет порядка 70% ВВП 2019 года (не учитывая резервов ЦБ - около $6 млрд). Согласно последнему отчету журнала The Economist, Азербайджан на 23 месте в рейтинге стабильности от рисков дефолта, опережая Турцию, Бразилию, Малйазию и Казахстан. Таким образом, Азербайджан имеет достаточный потенциал для восстановления экономики после кризиса и создание основ инновационной экономики.