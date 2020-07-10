Звонки с того света и продажа органов умерших

В условиях гуманитарного и экономического кризиса Армения полна слухов. Эти слухи имеют характер, отличный от тех, что ходили в самом начале пандемии. Сегодня уже никто не вспоминает о масонах, люди обсуждают только одно: почему власти ничего не делают для спасения населения и куда деваются выделяемые из бюджета и перечисляемые Армении в виде помощи деньги. Кто будет отвечать за смерти людей, которых уже сегодня почти четыре сотни, а к концу пандемии их число может подняться и до тысячи.

Армянские СМИ с тревогой пишут об ухудшающейся социальной ситуации в стране, о том, как на больных коронавирусом наживаются кланы из окружения премьер-министра. Власти же, вместо того, чтобы принять меры и исправиться, создали рабочую группу, которая будет отслеживать источники распространения подобной информации. Между тем, сообщения. Распространяемые проправительственными СМИ, как раз менее всего заслуживают доверия.

Например, сообщается о поголовном выздоровлении всех постояльцев дома престарелых в районе Норк. В конце мая у более 40 стариков, проживающих в Норкском доме-интернате, и нескольких сотрудников учреждения был выявлен коронавирус. Уже тогда сообщалось о двух смертях. Потом о судьбе одиноких стариков перестали напоминать, но журналистам удалось выяснить, что скончались не двое, а десять. То есть выздоровели далеко не все, а дезинформация была направлена на успокоение населения. Старики из дома престарелых одиноки, никто о них не побеспокоится и с властей не спросит...

Далее. Население порадовали новостью о создании в Ереване 36 пунктов бесплатной раздачи масок. Как свидетельствуют журналисты, поиски этих пунктов в столице не увенчались успехом. Их попросту нет в природе. Скорее всего, это был очередной фейк Пашиняна.

Но это все мелочи по сравнению с ситуацией, когда государственные структуры и медучреждения не только врут о количестве скончавшихся жильцов дома престарелых, но и реально ничего не контролируют, или же заведомо допускают преступную халатность.

С начала июля армянское общество потрясли две истории, обнародованные оппозиционным депутатом Наирой Зограбян.

Первоначально она сообщила на своей странице в Facebook о том, что исчезло тело бабушки жительницы Гюмри Мариам Малхасян. Женщина скончалась в конце июня, и родственники безуспешно пытаются найти ее тело, чтобы предать земле. Убитые горем люди бегали по инстанциям и моргам. В конце концов выяснилось, что санитар в больнице неправильно прочел имя и фамилию умершей, и тело, по всей видимости, получили и похоронили совсем другие люди.

Вторая истории еще более кошмарная.

Та же Зограбян рассказала журналистам, как "скончавшаяся" от коронавируса пожилая женщина на следующий день после похорон позвонила родным и упрекнула в невнимании. Можете представить состояние людей, которые только накануне предали земле выданное им в морге тело, а теперь услышали голос тети с того света?... При содействии оппозиционного депутата была проведена эксгумация, чтобы выяснить, кого похоронили вместо этой женщины. О дальнейших подробностях Зограбян не сообщает, так как не имеет на то разрешения пострадавшей стороны.

В свою очередь врач Марина Хачатрян представила в компетентные органы сообщение о преступлении и призвала родственников всех погибших от коронавируса потребовать от властей провести эксгумацию тел своих родных. Дело в том, что жертвы коронавируса выдаются родным в закрытых гробах. После уже распространившихся жутких новостей у граждан Армении появилась новая проблема - теперь они не могут быть уверены, что хоронят именно своих родных.

Хачатрян также считает необходимым проверять при эксгумации, все ли органы на месте. Врач подозревает, что органами погибших могли воспользоваться. "Если обществу представлены доказательства того, что власть занимается контрабандой сигарет, бриллиантов и оружия, то есть все основания для подозрений, что власть может быть причастна к контрабанде человеческими органами", - цитируют Хачатрян армянские СМИ.

"Наша страна огорожена, она постепенно умирает", - заявил на днях бывший армянский премьер Грант Багратян. По его мнению, пандемия приведет к массовой армянской резне, реальное число смертей уже превысило тысячу, а сотни смертей не зарегистрированы.

"Это геноцид. Если инфицирование у нас было бы по средним мировым показателям, то у нас должно было быть 5 000 больных, но у нас 30 000. Пашинян думает о будущем суде, который неизбежно произойдет, они сядут на 20-30 лет", - заявил он.

Багратян напрасно надеется - в Армении уже сменился ни один режим, и ни разу предыдущий не ответил за свои преступления. Так что гражданам страны стоит приготовиться к тому, что их усопшие будут не только звонить по телефону, но и стучаться в двери...

Зульфугар Ибрагимов