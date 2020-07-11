На очередном веб-семинаре агентств-членов EANA обсуждены актуальные проблемы медиа

Пандемия оказывает свое влияние и на деятельность журналистов, распространение ложной информации усложняет работу медиа. В настоящее время борьба с фейковыми новостями превратилась в основное направление деятельности информационных агентств.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эти слова прозвучали в докладе президента агентства France Press Фабриса Фриса на онлайн встрече руководителей и представителей агентств-членов Европейского альянса новостных агентств (EANA).

Говоря о влиянии пандемии на деятельность информационных агентств, он сказал: "Нынешняя ситуация привела к уменьшению заказов. Несмотря на это, мы стремимся к диверсификации нашей деятельности, хотим попытать свои силы в новых сферах. Борьба с фейковыми новостями превратилась в основное направление нашей деятельности. В нынешний период это действительно очень необходимо".

Выступивший на веб-семинаре председатель Правления АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов подчеркнул, что в настоящее время совместные усилия и шаги в глобальной плоскости могут сыграть важную роль в решении существующих проблем. Доведя до внимания инициативы глобальной солидарности нашей страны в борьбе с COVID-19, председатель Правления сказал: "На посвященной данной теме видеоконференции Движения неприсоединения, в котором председательствует Азербайджан, Президент Ильхам Алиев выдвинул инициативу о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Эту инициативу поддержали 130 стран и недалек день, когда состоится сессия".

Аслан Асланов проинформировал европейских коллег о том, как АЗЕРТАДЖ осуществляет свою деятельность в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Кроме того, было отмечено, что с начала пандемии информационные агентства вносят большой вклад на глобальном уровне в дело борьбы с фейковыми новостями и продолжают свои усилия в этом направлении.

Участвовавшие в обсуждениях генеральный исполнительный директор агентства Press Association Великобритании Клайв Маршал, президент EANA, генеральный исполнительный директор агентства DPA Германии Питер Кропш, генеральный директор итальянского агентства ANSA Стефано Де Алессандри и другие высказали свои мнения о будущем новостных агентств, влиянии кризисных ситуаций на журналистику, направлениях трансформации прессы и др.

Отметим, что Европейский альянс новостных агентств был создан в 1956 году в Страсбурге. Организация, оказывающее важное влияние на мировую информационную среду, объединяет в своих рядах 32 ведущих европейских новостных агентства. В состав организации входят такие крупные агентства, как Press Association Великобритании, France Press Франции, DPA Германии, EFE Испании, ТАСС России, Анатолийское агентство Турции. АЗЕРТАДЖ, являющийся членом EANA с 2008 года, принимает непосредственное участие в деятельности организации.