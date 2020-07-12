https://news.day.az/politics/1252774.html ВС Армении 43 раза нарушили режим прекращения огня
ВС Армении 43 раза нарушили режим прекращения огня
Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 43 раза, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.
Позиции Азербайджанской Армии были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.
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