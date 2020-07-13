https://news.day.az/politics/1252917.html Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую ложь
Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую ложь
В армянских СМИ была распространена очередная дезинформация о якобы сбитии азербайджанского БПЛА.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"Заявляем, что данная информация не соответствует действительности. Все БПЛА, находящиеся на вооружении подразделений азербайджанской армии, находятся в строю, потерь нет", - сообщили в министерстве.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре