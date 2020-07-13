Айдын Гулиев: Последняя провокация еще раз показала неуважительное отношение Армении к мировому сообществу и международному праву

Последняя провокация на границе с Азербайджаном еще раз показала неуважительное отношение Армении к мировому сообществу и международному праву.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев.

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