Ответственность за созданную напряженность полностью лежит на руководстве Армении

Ответственность за созданную напряженность полностью лежит на руководстве Армении.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend политолог Шабнам Гасанова.

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