https://news.day.az/politics/1252956.html Ответственность за созданную напряженность полностью лежит на руководстве Армении - политолог
Ответственность за созданную напряженность полностью лежит на руководстве Армении - политолог
Ответственность за созданную напряженность полностью лежит на руководстве Армении.
Как передает Day.Az, об этом сказала Trend политолог Шабнам Гасанова.
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