Строительство независимого Азербайджана началось еще 50 лет назад, с приходом к власти Гейдара Алиева

Лицом к лицу лица не увидать. Эти строки из прекрасного произведения Сергея Есенина, безусловно, можно адаптировать к самым разным случаям. В том числе и к тем, когда речь заходит о роли величайшей Личности в жизни той или иной страны. История пестрит примерами того, сколь сложен и тернист был путь к признанию со стороны современников для тех, о ком потомки вспоминают с восхищением и почтением. Гейдар Алиев - именно такая Личность.

Он был ярчайшей политической звездой мирового масштаба своего времени. Еще при жизни он заслужил глубочайшее уважение со стороны политиков ведущих держав. Регулярно слышны объективные высказывания очень многих политических деятелей прошлого о том, что только Личность такого масштаба, как Гейдар Алиев, могла спасти СССР от распада. Также регулярно слышны объективные признания зарубежных президентов, премьер-министров, прославленных журналистов и общественных деятелей, которые в один голос утверждают - своим возрождением Азербайджан обязан именно Гейдару Алиеву.

Но именно наши потомки, их дети и внуки с особой благодарностью будут вспоминать о том, благодаря кому они живут в сильном, независимом, способном противостоять любым вызовам Азербайджане. И потому, они с одинаковой важностью для себя и Родины будут отмечать две даты, определившие развитие нашего государства. Первая из них - 14 июля 1969 года, когда на пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана первым секретарем ЦК был избран Гейдар Алиев. Вторая - 15 июня 1993 года, когда по приглашению тогдашнего руководства республики Гейдар Алиев вернулся в Баку из Нахчывана, где занимал пост председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР. Как известно, 25 июня 1993 года Общенациональный лидер был избран председателем парламента Азербайджана, а в октябре того же года - президентом нашего государства.

С тех пор началось возрождение современного, сильного и мощного Азербайджана. К строительству которого Гейдар Алиев приступил ровно 51 год назад, став во главе советской республики. Годы его пребывания на посту первого секретаря ЦК КПА можно охарактеризовать так - стремительное развитие. Азербайджан того времени занимал одно из ведущих мест в СССР по уровню жизни, экономическому развитию, азербайджанская культура тогда пережила свой ренессанс, тогда же началось формирование национальной военной элиты.

Армянские националисты, а таковые были всегда, даже во времена советской Армении не смели поднимать вопрос притязаний на Нагорный Карабах. Они осознавали авторитет и масштаб Личности Гейдара Алиева, его патриотизм и способность дать отпор любым посягательствам на исторические земли нашей страны. Армянские партийные деятели того периода - говорю это с полной ответственностью - не решались даже вздохнуть лишний раз в присутствии Гейдара Алиева и стояли перед ним навытяжку. Именно поэтому они приложили столько усилий, осуществили столько козней и интриг для отдаления Гейдара Алиева от руководства СССР. Так они расчищали путь к реализации территориальных претензий к Азербайджану.

Нам всем просто невозможно себе представить, какой личной трагедией для Гейдара Алиева стали события начала 90-ых годов прошлого века. Он видел, как республика, которую он строил с невиданной любовью, рушится на глазах. Он понимал причины и, что особо важно, возможные трагические конечные последствия этого процесса. Приведу очень грубый пример. Представьте себе, что вы построили дом. Строительство длилось не один год, каждая деталь, каждый штрих этого дома был пропитан вашим трудом и вашим потом. Вы уехали куда-то на время, пребывая в твердой уверенности, что дом этот крепко стоит, что он радует глаз и сердце всех, для кого был построен. И вот, вы узнаете, что на дом этот напали. Пятую его часть захватили коварные соседи, на иные части дома претендуют все, кому не лень. Из дома вынесено все ценное, он шатается и может рухнуть. В доме уже пролилось немало крови и процесс этот продолжается.

Что бы ощутил каждый из нас, узнав о такой печальной участи дома, который возводился с таким большим трудом и с такой большой любовью? Страшно даже представить. А теперь задумаемся о том, каково было Гейдару Алиеву, когда он, не имевший на короткий исторический промежуток возможности спасти Родину от всех обрушившихся на нее бед, видел ужас, происходивший в Азербайджане, к процветанию которого он приложил столько сил?! Вряд ли погрешу против истины, сказав, что это были самые тревожные и печальные дни в жизни того, кого азербайджанский народ справедливо называет своим Общенациональным лидером.

К счастью, все это в прошлом. После возвращения Гейдара Алиева к власти начался процесс строительства нового Азербайджана. Это было трудно. Потому, что за считанные годы республике был нанесен колоссальный ущерб. Но в том и состоит гениальность Личности, что она всегда знает, как добиться того, что многим кажется невозможным. Сегодняшний Азербайджан - страна, которой гордится каждый из представителей нашего народа, вне зависимости от места своего фактического проживания. Это страна, которую мы в свое время чуть не потеряли. Которая была спасена Гейдаром Алиевым. Которая обречена на прекрасное будущее, несмотря на все ныне существующие общемировые проблемы и вызовы.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана