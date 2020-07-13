Армяне начали признавать свои потери в бою в Товузе

В результате ответного огня, открытого азербайджанской армией, два сотрудника полиции получили ранения в Тавушской области Армении.

Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Армении Шушан Степнян на своей странице в Facebook, передает Day.Az.

Следует отметить, что это первое заявление армянской стороны о жертвах. Хотя противник понес более 30 потерь на фронте, он этого не признает.

Следует отметить, в ночь с 12 на 13 июля на азербайджано-армянской границе в Товузском направлении сохранялась напряженность.

Предотвращая атаку противника, азербайджанские военнослужащие, сержант Садыгов Вугар Латиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Донмаз оглы были убиты. В бою также погиб старший лейтенант азербайджанской армии Махмудов Рашид Рашид оглу.

Несмотря на усилия наших врачей, наш солдат Дашдамиров Хайям Магомед оглы, который был тяжело ранен, также погиб.

В ночных боях, идущих с применением артиллерии, минометов и танков, точным огнем азербайджанских подразделений были уничтожены опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильная техника и живая сила на территории воинской части противника.