https://news.day.az/politics/1253007.html Эльчин Ахмедов: Совершая провокации на границе с Азербайджаном, Армения пытается отвлечь общественность от внутренних проблем страны
Эльчин Ахмедов: Совершая провокации на границе с Азербайджаном, Армения пытается отвлечь общественность от внутренних проблем страны
Совершая провокации на границе с Азербайджаном, Армения пытается отвлечь общественное мнение от внутренних проблем страны.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend доктор политических наук Эльчин Ахмедов.
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