Эльчин Ахмедов: Совершая провокации на границе с Азербайджаном, Армения пытается отвлечь общественность от внутренних проблем страны

Совершая провокации на границе с Азербайджаном, Армения пытается отвлечь общественное мнение от внутренних проблем страны.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend доктор политических наук Эльчин Ахмедов.

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