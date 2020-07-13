https://news.day.az/politics/1253102.html Эркан Озорал: Азербайджан продолжает поддерживать Турцию в борьбе с FETO
Эркан Озорал: Азербайджан продолжает поддерживать Турцию в борьбе с FETO
Азербайджан продолжает поддерживать Турцию в борьбе с FETO.
Об этом сказал посол Турции в Азербайджана Эркан Озорал, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Посол отметил, что закрыв все структуры, принадлежащие FETO, Азербайджан продемонстрировал поддержку турецкого правительства и народа.
Дипломат добавил, что наряду с этим Азербайджан передал Турции участников движения FETO: "В борьбе с FETO с нами рядом всегда был братский Азербайджан".
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