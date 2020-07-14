Провокация на госгранице и обращение в ОДКБ были давно спланированы Пашиняном

Сугубо юридически Армения имеет полное право обращаться за помощью в ОДКБ, поскольку является членом данной организации и может рассчитывать на помощь со стороны других участников. Однако в реальности есть несколько "НО", и они, на мой взгляд, не позволяют Еревану надеяться получить со стороны ОДКБ то, что он задумал.

Об этом сказал Day.Az российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков, комментируя .

Во-первых, отметил наш собеседник, нынешняя острая ситуация на армяно-азербайджанской границе является следствием очередной провокации со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его команды из числа агентов западных спецслужб. Терпение азербайджанской стороны лопнуло и она ответила армянской соразмерно.

"Совершенно не случайно для этого провокаторами был выбран участок границы между Товузским районом Азербайджана и Тавушской областью Армении. Ведь если при ответе на провокации со стороны клики Пашиняна в зоне Карабахского конфликта азербайджанские военные пересекут линию соприкосновения и войдут в оккупированные Арменией азербайджанские районы (как было в апреле 2016 года), то мировое сообщество, хоть и выступит с осуждением методов Баку, но расценит это как возвращение Азербайджаном своих территорий.

А вот если азербайджанские военные в процессе принуждения своих армянских "визави" к миру пересекут государственную границу, то пашиняновская пропаганда вытащит заготовленные заранее обращения к мировому сообщество с мольбами о спасении. Обращение в ОДКБ также является заготовкой нынешнего руководства Армении, все давно спланировано", - считает Виталий Арьков.

По словам российского политолог, во-вторых, необходимо вспомнить провокации режима Пашиняна внутри ОДКБ, когда армянской стороной выполнялся приказ западных кукловодов по созданию хаоса в управлении и функционировании оборонной организации, подрыве ее деятельности. Наш собеседник не исключает такого развития сценария, когда, не получив желаемой реакции со стороны ОДКБ и отдельно участников данной организации, Пашинян заявит о "вынужденном - ради спасения Армении от военной агрессии" обращении за помощью к НАТО с просьбой о размещении сил альянса на границе с Азербайджаном.

"На месте руководства НАТО я бы откликнулся на просьбу и предложил помощь... силами Вооруженных сил Турции - второй по численности в НАТО и расположенной в непосредственной близости от зоны конфликта", - сказал Виталий Арьков.

Лейла Таривердиева