Очередная вспышка в приграничной зоне свидетельствует о том, что война может начаться в любой момент

Очередная вспышка в приграничной зоне между Азербайджаном и Арменией, когда обе стороны понесли людские потери, свидетельствует о том, что конфликт не заморожен и война может начаться в любой момент.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказала заместитель директора Института политических исследований России Дарья Гревцова.

По мнению эксперта, Пашиняну, если он хочет подписать мирный договор по Карабаху, предложенный министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и уже ранее согласованный с Азербайджаном, выгодно, чтобы международная общественность надавила на него.

"Самостоятельность проявлять он боится, поскольку радикальные силы в Армении никогда ему этого не простят и за такой шаг он может расплатиться своим местом. А так он может заявить, что это не его инициатива, а давление международного сообщества. Пашиняну сейчас выгодно отдать районы вокруг Нагорного Карабаха взамен на экономическую деблокаду Армении. Сейчас запрос на экономические перемены в его стране очень высок. Мы все знаем, какое там бедственное положение у людей. Если будет разморозка торговых отношений и появятся новые логистические маршруты, то для Армении это будет спасением. А если это столкновение останется незамеченным и не приведет к конкретным действиям со стороны Армении, то можно ожидать обострения конфликта в ближайшем будущем", - сказала Д.Гревцова.