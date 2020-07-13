Выступление Президента Ильхама Алиева на заседании Совета безопасности широко освещено турецкими СМИ
Основные положения выступления Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на заседании Совета безопасности 13 июля широко освещены турецкими СМИ.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Анатолийское агентство, телеканал CNN TÜRK и другие органы печати обратили внимание на созыв заседания Совета безопасности в связи с попыткой нападения армянских вооруженных сил с целью захвата наших позиций в Товузском направлении азербайджано-армянской границы.
В материале под заголовком "Президент Азербайджана: Все попытки Армении провалились" в первую очередь читателям предоставлена информация об истории и последствиях конфликта. В разделах статьи под заголовоками "Армянским солдатам ни на сантиметр не удалось проникнуть на азербайджанскую землю" и "Мы отомстили и отомстим за наших военнослужащих" рассказывается о важных моментах выступления Президента Ильхама Алиева на заседании Совета безопасности.
Отмечается, что руководство Армении, обеспокоенное стремительно растущим авторитетом Азербайджана на международной арене, хочет отвлечь внимание общественности от социально-экономического кризиса в стране. Эта грязная и коварная политика ведет Армению в пропасть.
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