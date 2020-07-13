Грузинские порталы распространили информацию о военной провокации, совершенной Арменией на границе с Азербайджаном

Информационные порталы gaxa.ge və 24news.ge Грузии распространили информацию о военной провокации, совершенной армянскими вооруженными силами в направлении Товузского района Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, до сведения читателей доведено, что армянские вооруженные силы грубо нарушили режим прекращения огня, используя артиллерию, подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в Товузском направлении армяно-азербайджанской границы.

Отмечается, что в результате ответного огня и контрнаступательных мер Вооруженных сил Азербайджана, нападение армянских вооруженных сил было предотвращено. Было особо подчеркнуто, что нападение на позиции Вооруженных сил Азербайджана является агрессией и очередной провокацией.