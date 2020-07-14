Индульгенции не будет

Вооруженные силы Армении будут по необходимости реагировать на действия Азербайджана в Тавушском направлении, в том числе и посредством занятия новых, более благоприятных позиций.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр обороны Давид Тоноян в ходе беседы с личным представителем действующего председателя ОБСЕ, послом Анджеем Каспршиком.

Вот она - истинная причина провокации армянского военно-политического истеблишмента на армяно-азербайджанской госгранице. И заключается она в получении индульгенции на захват новых территорий Азербайджана. Все это исходит из недавно принятой военной доктрины Еревана, которую армянская военщина тотчас же принялась проводить в жизнь.

Неслучайно лидер парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц ожидает от Организации Договора о коллективной безопасности и международных организаций "адекватного ответа на действия, развязанные Азербайджаном на армяно-азербайджанской границе".

То есть сакральной мечтой армянской стороны является привлечение третьих сил к военным действиям, которые к тому же развяжет она сама. При этом минобороны Армении не предоставляет информацию об истинном масштабе боевых действий, в результате которых азербайджанская сторона уничтожила опорный пункт армян, откуда велся обстрел азербайджанских сел.

По версии пресс-секретаря министра обороны Армении Шушан Степанян, азербайджанские военнослужащие на автомобиле УАЗ якобы предприняли попытку нарушения государственной границы Армении. Налицо очередная фальшивка армянской стороны с целью ввести общественность как свою, так и мировую, в заблуждение.

Впрочем, в эскалации напряженности большая доля ответственности лежит именно на Минской группе ОБСЕ. Именно она все время заявляет, что у этого конфликта нет военного пути решения. Именно поэтому до такой степени распустился армянский военно-политический истеблишмент, что провоцирует военное столкновение на госгранице с Азербайджаном.

Ну а если Минская группа, призванная урегулировать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, не несет за происходящее никакой ответственности, ничего не контролирует, а стало быть бесполезна, значит, ее незамедлительно надо распустить.

Понимая, что официальный Баку в сложившихся обстоятельствах, а именно из-за срыва Арменией многолетнего переговорного процесса, может пойти на антитеррористическую зачистку оккупированных ВС Армении территорий Азербайджана, Ереван пытается вовлечь в армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт третьи силы. В этих целях армянская сторона без зазрения совести не раз уже организовывала провокации, но безрезультатно.

На сей раз азербайджанские ВС разгромили опорный пункт армян, в результате враг понес большие потери в живой силе и технике. Однако армянская сторона предпочитает скрывать от политизированных до мозга костей соплеменников истинный размах военных действий и боевых потерь.

"Эти провокационные действия армянских вооруженных сил следует рассматривать как продолжение наблюдаемых в последнее время действий и заявлений руководства агрессорской Армении, направленных на рост напряженности в регионе". - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Подчеркивается, что, открыто демонстрируя свою агрессорскую политику, отраженную в недавно принятой стратегии безопасности Армении, Ереван вместо того, чтобы ликвидировать последствия конфликта и вывести свои оккупационные силы с признанных на международном уровне территорий Азербайджана, не скрывает своих намерений захватывать новые позиции и продолжать нагнетание напряженности.

Между тем нарушение режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Армении в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы привлекло к себе пристальное внимание международного сообщества и широко освещается в СМИ различных стран. Мир давно уже осведомлен, кто в этом противостоянии является агрессором, а кто - пострадавшей стороной.

Ранее для предотвращения провокаций и случаев, способствующих эскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе, вдоль Газахского и Товузского районов на значительной части государственной границы с азербайджанской стороны были размещены подразделения Государственной пограничной службы. Однако это обстоятельство нисколько не умерило милитаризацию государственной границы со стороны страны-агрессора, наоборот Армения систематически продолжала преднамеренный обстрел гражданских лиц.

Провокация, совершенная Арменией на границе, является очередным доказательством незаинтересованности официального Еревана в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта путем переговоров.

При этом, что бы ни происходило на армяно-азербайджанской границе и в зоне карабахского конфликта, а вооруженные столкновения и там, и там дело обычное, Ереван непременно выдает себя за пострадавшую сторону. Тем самым пытаясь внушать сообществу мысль о невиновности армян в разжигании региональной напряженности, и чтобы убедить всех, что у истоков армяно-азербайджанского конфликта стоит Баку.

Однако на сей раз армяне просчитались, ибо первым о вооруженном конфликте сообщили из Баку, уточнив, что есть потери с обеих сторон.

То есть на этот раз Азербайджан опередил зарвавшегося противника, заодно проинформировав мировое сообщество о том, что имеет место серьезный инцидент, вследствие именно армянского экспансионизма.

Поскольку применение армянской стороной тяжелых вооружений свидетельствует о далеко идущих намерениях страны-агрессора, то есть о его необоснованных территориальных притязаниях.

Итак, попытка армян навешать лапши на уши мирового сообщества сорвалась, приведя армянскую сторону в замешательство.

Дальнейший мир зависит от того, сделает ли армянская военщина надлежащие выводы из своего очередного поражения или опять вопреки здравому смыслу будет переть как танк навстречу своей гибели.