Провокация армянской стороны - это варварский способ прикрыть свои политические просчеты

Когда в стране такая экономическая и эпидемиологическая ситуация, какую мы сейчас наблюдаем в Армении, то очевидным стремлением руководства страны будет попытка переключить внимание граждан на события, которые способны затмить собой все, что угодно.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявила руководитель Центра российско-азербайджанской дружбы Наталия Красовская.

"И конечно, военные действия представляют собой события именно такого характера. Поэтому провокация, которая привела к жертвам - это варварский способ прикрыть свои политические просчеты со стороны руководства Армении, на мой взгляд. И достойный, и адекватный ответ азербайджанских вооруженных сил, думаю, надолго отобьёт охоту пускаться в подобные авантюры", - сказала Н.Красовская.

Она отметила, что последние события на армяно-азербайджанской границе в очередной раз напомнили о важности мирного решения конфликта.

"Последние события в очередной раз напомнили, как важно, чтобы на этой многострадальной земле воцарился мир, чтобы наконец восторжествовало международное право, и территориальная целостность Азербайджана была восстановлена. От всего сердца выражаю соболезнования семьям погибших и желаю выздоровления раненым", - заключила эксперт.