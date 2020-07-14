МИД Азербайджана: Руководство Армении, устраивающее провокации на границе, раскрывает свою нацистскую сущность

12 июля была предотвращена военная провокация вооруженных сил Армении в Товузском направлении азербайджано-армянской границы, вражеские силы столкнулись с адекватными ответными ударами. В течение дня в регионе продолжалась напряженная обстановка, и на все атаки вооруженных сил Армении был дан ответ соответствующими контрмерами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что Вооруженные силы Армении 13 июля 2020 года обстреляли село Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана и мирных жителей с использованием крупнокалиберного оружия. Этим действием Армения в очередной раз продемонстрировала свою агрессивную и террористическую сущность.

Как и в апрельских событиях 2016 года, Армения, подвергающая артиллерийскому обстрелу густонаселенные территории Азербайджана, грубо нарушает все взятые на себя обязательства, фундаментальные нормы и принципы международного права, включая международное гуманитарное право. А руководство Армении, стоящее за этой провокацией, раскрывает свою нацистскую сущность.

В результате продолжающейся провокации армянских вооруженных сил азербайджанское гражданское население пока не понесло потерь, все атаки противника пресекаются соответствующим образом. Пусть руководство Армении будет уверено, что каждый гражданский житель Азербайджана разделяет и демонстрирует высокую стойкость и мужество, которые проявляют вооруженные силы Азербайджана на поле боя. Потому что позиция Азербайджана - это позиция справедливости и основывается на международном праве.

Пусть руководство Армении, продолжающей агрессивную политику и стремящейся закрепить результаты оккупации международно признанных территорий Азербайджана, будет уверено, что эта политика не сулит ей ничего, кроме позора, краха и самоуничтожения. Руководство Армении пусть не думает, что их действия останутся безнаказанными. Как и в случае любой оккупации, оккупация со стороны Армении также носит временный характер и эта страна даст ответ на все незаконные действия.