Вице-президент Турции: Мы всегда с тобой, Азербайджан!

Вице-президент Турции Фуат Октай поделился публикацией об Азербайджане на своей официальной странице в "Twitter", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Нападение на дружественный и братский Азербайджан со стороны Армении недопустимо, я решительно осуждаю это. Взываю к милости Аллаха над павшими шехидами моими братьями азербайджанцами. Турция и Азербайджан неразделимы. Мы всегда и при любых условиях с тобой, Азербайджан", - написал Октай.