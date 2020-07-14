https://news.day.az/politics/1253257.html Вице-президент Турции: Мы всегда с тобой, Азербайджан!
Вице-президент Турции: Мы всегда с тобой, Азербайджан!
Вице-президент Турции Фуат Октай поделился публикацией об Азербайджане на своей официальной странице в "Twitter", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Нападение на дружественный и братский Азербайджан со стороны Армении недопустимо, я решительно осуждаю это. Взываю к милости Аллаха над павшими шехидами моими братьями азербайджанцами. Турция и Азербайджан неразделимы. Мы всегда и при любых условиях с тобой, Азербайджан", - написал Октай.
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