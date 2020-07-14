https://news.day.az/politics/1253267.html Генсек ООН призвал прекратить боевые действия на азербайджано-армянской границе

Генсек ООН призвал прекратить боевые действия на азербайджано-армянской границе

Политика, 14 июля 2020 09:02 333
Генсек ООН призвал прекратить боевые действия на азербайджано-армянской границе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к Армении и Азербайджану с призывом прекратить столкновения и начать деэскалацию конфликта. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь настаивает на незамедлительном прекращении военных действий и призывает все вовлеченные стороны предпринять шаги по деэскалации ситуации, а также воздерживаться от провокационной риторики", - говорится в заявлении.

Глава всемирной организации также выразил полную поддержку действиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по "урегулированию этой опасной ситуации и поиску мирного решения длительного нагорно-карабахского конфликта".

12 июля днем Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции армии республики на товузском направлении границы с использованием артиллерии. По данным ведомства, бои продолжались в ночь на понедельник, в результате столкновений погибли четверо азербайджанских военнослужащих, четверо ранены. В свою очередь, пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля, подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь 12 и 14 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

#НАГОРНО-КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ
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Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
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