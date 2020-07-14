Утром вторника Армения обстреляла села Товузского района из крупнокалиберных орудий и артиллерийских установок

Подразделения вооруженных сил Армении вновь обстреляли азербайджанские села, сообщил во вторник Trend начальник пресс-службы министерства обороны, полковник Вагиф Даргяхлы, передает Day.Az.

По его словам, начиная с сегодняшнего утра, подразделения армянских вооруженных сил подвергли обстрелу из крупнокалиберных орудий и артиллерийских установок села Агдам и Алибейли Товузского района.

Жители сел не пострадали.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля, подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.