Хикмет Гаджиев: Армения старается создать новый источник конфронтации, чтобы усилить напряжение в регионе

Армения старается создать новый источник конфронтации, чтобы усилить напряжение в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью для проекта Егора Куроптева Пограничная ZONA сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Как отметил Гаджиев, начиная с 12 июля, вооруженные силы Армении начали артиллерийский обстрел позиций Азербайджана.

"В результате этой атаки азербайджанские солдаты и несколько офицеров были убиты. Несколько - ранены. Это прямая провокация сил Армении, целью которой является эскалация на границе между странами и, в то же время - отвлечение внимания от внутренней ситуации в Армении. Азербайджан всегда старается снизить напряжённость и обеспечить спокойную и безопасную ситуацию на границе. В результате артиллерийского огня со стороны Армении четыре азербайджанских солдата были убиты и пятеро были ранены. Агрессивные военные действия со стороны Армении продолжаются. Азербайджан предпринял ответные оборонительные меры, чтобы остановить безответственную провокацию со стороны вооруженных сил Армении, нацеленную на эскалацию ситуацию в регионе", - сказал он.

Помощник Президента Азербайджана отметил, что факты говорят за себя.

"В первую очередь нужно смотреть, что происходит - нет никакой логики для Азербайджана начинать такие действия на границе. Азербайджан всегда поддерживал инициативы, направленные на де-эскалацию ситуации, чтобы обеспечить мир и безопасность на границе между Арменией и Азербайджаном. Важно понимать, что граница между странами никак не связана с линией соприкосновения вооруженных сил Азербайджана и Армении, возникшей в результате оккупации Арменией Нагорного Карабаха и семи регионов Азербайджана. На линии соприкосновения вооруженные силы двух стран находятся лицом к лицу. Но на границе между Арменией и Азербайджаном, в целях снижения напряженности, Азербайджан планомерно развертывает государственные пограничные службы, чтобы демилитаризировать вопрос границы", - сказал Хикмет Гаджиев.

По его словам, большая часть границы между странами, на протяжении Товузского и Газахского районов, сейчас находится под контролем пограничной службы Азербайджана.

"С другой стороны, со стороны Армении, мы видим милитаризацию границы, развертывание тяжелых вооружений, включая артиллерию. В чем цель Армении в эскалации на границе? Первое: предпринимая такие шаги, Армения старается создать новый источник конфронтации, чтобы усилить напряжение в регионе, и чтобы отвлечь внимание от театра военных действий в Нагорном Карабахе. Кроме того, такими военными "приключениями", Армения старается вовлечь сторонние институты и организации в этот конфликт, чтобы возложить ответственность на другие страны. Это общая стратегия, выбранная Арменией", - подчеркнул он.

Помощник Президента Азербайджана отметил, что в то же время, нужно смотреть на внутриполитическую ситуацию в самой Армении.

"Как мы все видим, нынешнее правительство Армении сталкивается с большим количеством вызовов и трудностей, связанных с их действиями. Кроме того, в результате неэффективных действий армянских властей, коронавирус продолжает распространяться, а страна сталкивается с большим числом социальных и экономических проблем. В такой ситуации, учитывая политику азербайджанофобии, для нынешних властей в Армении самое простое - это преподнести Азербайджан в качестве внешнего врага, отвлечь массовое внимание и перевести это внимание на происходящее на границе", - сказал он.

Гаджиев отметил, что есть распространенное мнение в Азербайджане, вызванное разочарованием от того, что урегулирование армяно-азербайджанского конфликта не происходит.

"Не нужно также забывать, что в Азербайджане - миллион беженцев и вынужденно перемещенных лиц. У них есть экзистенциальное право вернуться на их земли. Есть публичный запрос азербайджанского общества на возвращение нашей земли и возвращение перемещенных лиц в их дома. Власти Азербайджана, и это видно на любом примере, демонстрируют ответственную политику в плане разрешения конфликта на основе переговорного формата при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Но мы видим, что Армения старается подорвать переговорный процесс. Мы видим конфронтацию и новые провокации с их стороны на границе между странами, нацеленные также и на мирное население в приграничных районах. Мы видим все элементы того, что Армения старается усилить напряженность, чтобы избежать ответственности за разрешение конфликта, что в общей концепции переговорного процесса означает вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Чтобы этого не делать, мы видим со стороны Армении множество провокаций на границе между странами и на линии соприкосновения. Да, вы правы, есть публичный запрос и от общества Азербайджана, и от властей. И, да, вы правы, что вчера были протесты, где люди требовали действий от властей Азербайджана... Но с другой стороны - мы видим очень ответственные шаги правительства Азербайджана, направленные на поиск решения этого конфликта. Мы верим, что переговорный потенциал формата Минской группы еще не исчерпан, но мы ожидаем более ответственных действий от Армении", - сказал он.

Как отметил Гаджиев, увы, ситуации на практике говорит об обратном.

"В том числе, вчерашняя провокация, предпринятая вооруженными силами Армении и использование артиллерии с целью обстрела азербайджанского поста на границе между странами - это еще одна демонстрация намерений Армении и еще одна демонстрация их лицемерия. С одной стороны, они говорят, что хотят мирного разрешения конфликта, а с другой - они преднамеренно убивают азербайджанских солдат, создают новый источник конфронтации в регионе и пытаются прятаться теперь за мирным урегулированием конфликта. Это неприемлемо. Это неприемлемо для правительства Азербайджана. Это неприемлемо для общества Азербайджана", - сказал он.

Помощник Президента Азербайджана также подчеркнул, что Россия - сосед Азербайджана.

"Россия и Азербайджан - стратегические партнеры. Россия также является сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Когда этот инцидент произошел, мы проинформировали страны-сопредседатели Минской группы по дипломатическим и другим каналам. Мы также ожидаем, что сопредседатели удвоят свои усилия, нацеленные на разрешение конфликта. Действия должны быть предприняты как можно скорее. Учитывая хрупкость ситуации, а также элемент дальнейшей дестабилизации, мы ждем, что Минская группа удвоит усилия по поиску урегулирования конфликта и, кроме того, поиску решения ключевого вопроса в этом урегулировании - началу вывода сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Ключ находится там. Фундаментальная основа конфликта - это оккупация, от которой страдает Азербайджан более двадцати лет. Мы ждем от всех стран-сопредседателей, как и от России, удвоения усилий по урегулированию конфликта и возвращению Армении к конструктивным переговорам, где Армения будет ответственным участником процесса. Мы также ждем, чтобы сопредседатели оказали давление на Армению с целью прекращения провокаций. Мы также ждем осуждения таких действий Армении со стороны всего международного сообщества. В том числе - осуждения оккупации азербайджанских территорий. Это неприемлемо, что Азербайджан страдает от оккупации уже практически тридцать лет", - сказал он.

Гаджиев отметил, что на заседании Совета безопасности Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, президент еще раз подчеркнул факт, что действия Армении - это провокация.

"Также президент отметил, что, с одной стороны, Армения говорит о мирных переговорах, а с другой - Армения совершает такие провокации. Это лицемерие с их стороны. Это еще раз показывает нечестность Армении в процессе переговоров. Недавно президент затронул тему роли Минской группы. Действительно, Минская группа ОБСЕ пытается демонстрировать какие-то действия, но мы не видим практических шагов с их стороны. Какие у нас ожидания от Минской группы и что они могут сделать сейчас? У нас есть дорожная карта урегулирования конфликта. Все должны ее придерживаться. Но мы видим, что нынешние власти в Армении пытаются уничтожить все, о чем мы договорились за последние десять или пятнадцать лет. Эта дорожная карта не идеальна и для Азербайджана, но в ее основе лежит поэтапное урегулирование конфликта. Только успех каждого реализованного шага может гарантировать дальнейшее продвижение. Но Армения избегает какой-либо ответственности. Они стараются привнести дополнительные условия и технические элементы в основу переговорного процесса. Фундаментальный вопрос - какой будет первый шаг. Ключевая тема - это незаконное присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана. Представьте, что в 21 веке существует возможность войны в Европе. Одна страна ОБСЕ оккупирует другую страну ОБСЕ. Солдаты сидят в траншеях. Это создает потенциал эскалации конфликта в любой момент. Факт военной оккупации должен быть исключен из контекста, и тогда мы перейдем к следующим шагам", - сказал он.

Гаджиев отметил, что армянские силы должны быть выведены с этих территорий.

"Это отправная точка, которую мы обсуждаем с армянской стороной и сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Но армянская сторона пытается все это уничтожить. Включая сам формат переговоров, что неприемлемо. Формат существует, и мы все на него согласились. Дальше - суть переговоров. Мы также все согласились по сути, чтобы иметь возможность двигаться дальше. Сейчас очередь Армении начать делать практические шаги. Чтобы не делать такие шаги, мы видим, как армянская сторона создает разного рода провокации, как на линии соприкосновения, так и на границе между странами. Армения очень хорошо понимает, что на них лежит основная ответственность за обеспечение вывода войск. Это также следует из резолюции Совбеза ООН, по которой Армения обязана немедленно вывести свои силы с наших оккупированных территорий. Существует и ответственность Минской группы ОБСЕ. Они тоже должны следовать своему мандату. По мандату Минской группы, они должны обеспечить выполнение Заключительного Хельсинского Акта. Также их мандат исходит из резолюции Совбеза ООН. В Минской группе три страны-члена Совбеза ООН, которые несут ответственность за международную стабильность и безопасность. Они не должны позволять, чтобы в 21 веке одна страна осуществляла военную оккупацию другой. Минская группа должна оказать политическое и дипломатическое давление на Армению, чтобы посадить Армению за стол переговоров. Армения должна, наконец, понять свою ответственность. Должен быть положен конец безнаказанности Армении с точки зрения оккупации и других преступлений, которые они совершили против Азербайджана", - сказал он.

Помощник Президента Азербайджана подчеркнул, что Азербайджан верит, что у мирного урегулирования есть потенциал, но ключевая ответственность лежит на Армении.

"Военная эскалация - это всегда возможный сценарий, пока вооруженные силы Армении не будут выведены с оккупированных территорий Азербайджана. Солдаты сидят в траншеях. В любой момент может произойти эскалация и провокация со стороны Армении, которая произошла накануне - это практическая реальность. Азербайджан все равно верит, что потенциал мирного урегулирования существует, но Армения должна продемонстрировать трезвый, конструктивный подход, а власти Армении должны осознать реальность и двигаться дальше на основе этого понимания. Иначе, вся ответственность будет лежать на стороне Армении. В частности, на политическом и военном руководстве Армении. Спросите любую страну в мире - Азербайджан в соответствии с 51 статьей устава ООН имеет полное право обеспечить территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность своих границ, а также безопасность своих граждан", - сказал он.

Как отметил Гаджиев, никто не может прятаться за соглашением о прекращении огня.

"Я бы хотел напомнить, что было записано в соглашении о прекращении огня в 1994 году. В основе соглашения о прекращении огня было записано, что, чтобы обеспечить прекращение военных действий, мы перейдем к разрешению конфликта и предпримем в этом направлении незамедлительные действия. Там также был график вывода армянских сил, который в те времена был разработан сопредседателями Минской группы. К сожалению, мы видим, что Армения использует это соглашение, чтобы продолжать оккупацию и аннексию азербайджанских территорий, а также, чтобы поддерживать статус-кво в вопросе оккупации. Текущий статус, в основе которого лежит оккупация, не приемлем. Это неприемлемо для Азербайджана. Это должно быть неприемлемо для международного сообщества. В 21 веке мы не должны соглашаться с фактом изменения международно-признанных границ с помощью применения силы. Поэтому так называемое соглашение о прекращении огня - это фасад, за которым прячется армянская сторона, чтобы продолжать аннексию территорий Азербайджана. Я бы также хотел подчеркнуть еще один важный факт - это незаконные действия Армении на оккупированных территориях Азербайджана. В нарушение международного гуманитарного права, Армения создает пресловутые незаконные поселения на оккупированной территории. Это еще раз показывает, что Армения оккупирует эти территории и их истинные намерения - продолжение оккупации и сохранение статуса-кво", - сказал он.

Гаджиев отметил, что властям Армении стоит посмотреть на пример сотрудничества между Азербайджаном и Грузией. Армения тоже могла бы выиграть от такого сотрудничества, добавил он.