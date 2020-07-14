Афет Гасанова: Очередная провокация Армении вновь потерпела фиаско

12 июля вооруженные силы Армении, вновь совершив провокацию, попытались захватить азербайджанские позиции и, используя артиллерийские установки, перейти в наступление в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. Это очередная провокация, спланированная армянской стороной.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова.

Она отметила, что совершением этой провокации Армения преследовала ряд коварных целей: "Армения находится в трудном и безвыходном положении, как в международной плоскости, так и в связи со внутренними проблемами. События, происходящие в последнее время, дипломатические успехи Азербайджана серьезно беспокоят Армению. Все большее укрепление международных позиций Азербайджана, большая поддержка, которую получают на международной арене глобальные инициативы, выдвигаемые Президентом Ильхамом Алиевым, в частности, принятие по инициативе Азербайджана решения о проведении специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, посвященной борьбе с COVİD-19, серьезно беспокоят армянское лобби, внешние проармянские круги, силы, недолюбливающие Азербайджан".

Депутат подчеркнула, что в последнее время Президент Ильхам Алиев, приводя веские доказательства, еще раз разоблачил перед мировой общественностью захватническую политику и фашистскую сущность Армении. На таких важных мероприятиях как Международный дискуссионный клуб "Валдай" и Мюнхенская конференция по безопасности глава государства донес до внимания международного сообщества решительную позицию Азербайджана. В рамках этих мероприятий Президент Ильхам Алиев на основании исторических фактов разоблачил армянскую ложь, заявив, что Карабах - исторически исконная азербайджанская земля: "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!"

Кроме того, принятие справедливых решений ведущими международными организациями по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту поставило зарубежные проармянские круги и армянскую власть перед серьезными проблемами. С другой стороны, Армения переживает серьезный политический и социально-экономический кризис. Армянская власть утратила доверие народа. Серьезные социально-экономические проблемы, коррупция, большие проблемы в сфере борьбы с коронавирусом, нарушение прав и свобод человека, репрессии против политических оппонентов и ограничение свободы слова поставили власть Пашиняна в очень трудное положение. Поэтому преступная армянская власть, совершая провокации против Азербайджана, надеется перенаправить внимание международной общественности и в то же время снизить уровень напряженности в стране.

Но бездарная армянская власть не понимает, что, прибегая к таким провокациям, она создает гораздо более серьезную проблему для себя. Потому что в результате адекватных мер азербайджанской армии противнику был дан отпор, нанесен серьезный ущерб его живой силе и военной технике. Несмотря на то, что армянская сторона пытается скрыть потери, армяне в социальных сетях уже пишут о больших потерях в живой силе и военной технике, поднимается новая волна протеста против армянской власти. Очевидно, что очередная провокация Армении вновь потерпела фиаско, а азербайджанская армия дала достойный ответ противнику".