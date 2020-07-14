https://news.day.az/politics/1253310.html Армяне обстреляли село Дондар Гушчу - ФОТО
Армяне обстреляли село Дондар Гушчу - ФОТО
Подразделения вооруженных сил Армении обстреляли село Дондар Гушчу Товузского района из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок.
Как сообщил Day.Az начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Вагиф Даргяхлы, жителям села ущерб не нанесен.
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