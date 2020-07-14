Армяне обстреляли село Дондар Гушчу

Подразделения вооруженных сил Армении обстреляли село Дондар Гушчу Товузского района из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок.

Как сообщил Day.Az начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Вагиф Даргяхлы, жителям села ущерб не нанесен.