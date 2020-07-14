Влиятельные итальянские СМИ резко осудили армянскую провокацию

Многие итальянские СМИ, в том числе влиятельная газета İl Giornale, аналитически-новостной портал İnside Over İtalia, такие газеты, новостные агентства и информационно-аналитические порталы как Askanews, Agenzia Nova, Yahoo Notizie, Finanze Yahoo, Notizie Geopolitiche, TGCom24Mediaset, European Affairs, EurosiaNews, Giornale Diplomatico опубликовали статьи, резко осуждающие провокацию ВС Армении, совершенную 12 июля на участке азербайджано-армянской государственной границы в товузском направлении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в статьях, основанных на информации посольства Азербайджана в Италии в связи с провокацией Армении, авторы ссылаются на заявления помощника Президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева, сообщения министерств иностранных дел и обороны Азербайджана.

Авторы статей также ссылаются на заявления влиятельных членов парламента Италии, председателя постоянной комиссии по внешним связям Сената, сенатора Вито Петрочелли, председателя делегации Италии при Парламентской Ассамблее ОБСЕ и заместителя председателя постоянной комиссии по внешним связям Палаты Депутатов, депутата Паоло Гримольди, а также председателя Межпарламентской ассоциации дружбы с Азербайджаном в парламенте Италии, сенатора Стефано Лучиди и председателя Ассоциации межпарламентской дружбы с Азербайджаном в парламенте Италии, депутата Россаны Болди.

В публикациях подчеркивается, что парламентарии в своих заявлениях осуждают провокации Армении, поддерживают территориальную целостность Азербайджана, отмечают важность урегулированию конфликта на основании резолюций Совбеза ООН и заявляют, что позиция Италии по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту четко изложена в "Совместной декларации об укреплении стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией" и для принятия неотложных мер в направлении урегулирования конфликта они обратились к правительству Италии.

В статьях также размещены заключения посла Азербайджана в Италии Мамеда Ахмедзаде. Информируя об агрессии Армении против Азербайджана и последней провокации армянской стороны, дипломат отмечает значимость осуждения всей мировой общественностью, в том числе и Италией, военную агрессию Армении против Азербайджана и последние военные провокации. Отмечается, что позиция Италии по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту четко изложена в "Совместной декларации об укреплении стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией", что в документе стороны выражают поддержу независимости, суверенитету, территориальной целостности и признанным на международном уровне границам. Также подчеркивается неприемлемость актов агрессии в системе международных отношений, а также и то, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован на основании фундаментальных принципов Хельсинкского заключительного акта, в частности суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ, на основании соответствующих постановлений и документов ООН и ОБСЕ.

Со статьями можно ознакомиться перейдя по нижеприведенным ссылкам:

https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/scontri-al-confine-armenia-azerbaigian-due-soldati-morti_20584168-202002a.shtml

https://www.giornalediplomatico.it/Azerbaigian-Armenia-non-interessata-a-soluzione-negoziata-conflitto.htm

https://www.eurasianews.it/2020/07/13/conflitto-nagorno-karabakh-ancora-palesi-violazioni-armene-del-regime-del-cessate-il-fuoco/

https://www.europeanaffairs.it/blog/2020/07/13/rotto-il-cessate-il-fuoco-tra-azerbaijan-e-armenia/