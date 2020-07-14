Армянская провокация на границе с Азербайджаном еще больше обостряет карабахский конфликт

Агрессия со стороны Армении еще более обостряет нагорно-карабахский конфликт, передает Day.Az со ссылкой на документ № 717 "Об агрессии Армении против Азербайджана", представленный 13 июля в Палату общин парламента Великобритании.

В Палате общин отмечают, что акты агрессии со стороны Армении, совершенные 12 июля 2020 года, еще более обостряют вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном, причина которого заключается в контроле Армении над Нагорным Карабахом и семью прилегающими районами.

Палата общин призывает правительство Великобритании осудить недавние действия Армении, которые являются серьезным препятствием на пути мирного процесса и нарушают международное право, а также соглашение о прекращении огня, подписанное в 1994 году.

В документе также отмечается, что военные действия на протяжении международной границы между Арменией и Азербайджаном с применением тяжелой артиллерии являются вопиющим нарушением международного права, а также режима прекращения огня, достигнутого в 1994 году, и представляют собой серьезное препятствие на пути мирного урегулирования конфликта.

Палата обратилась к правительству Великобритании поддержать призыв к Минской группе ОБСЕ провести тщательное расследование, чтобы предотвратить перерастание нынешних военных действий в полномасштабную войну, а также с тем, чтобы правительство Великобритании призвало к выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, как это указано в резолюциях Совета Безопасности ООН, принятых в 1993 году.