Армения втягивает Россию и ОДКБ в большую войну

Gradator неоднократно сообщал, что Армения намерена втянуть Россию в войну с Азербайджаном и Турцией.

Как подтверждение - военная провокация со стороны Еревана 12 июля на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск, которая завершилась гибелью военнослужащих с обеих сторон и повышенным тоном мидовских заявлений на всех уровнях, включая глав МИД России, Турции, генсека ОДКБ и прочих, передает Day.Az.

Напряжение в международной политике и региональной ситуации нарастает. И в этом более всех заинтересован Ереван, поскольку армянская этнокорпорация переходит в наступление по всем фронтам.

Политическое армянство, одержимое бредовыми идеями захвата чужих территорий, приносит в жертву и своих, и чужих детей, которых сегодня оплакивают матери, жены, дети с обеих сторон. И еще политическое армянство хочет втянуть в эту кровь и боль Россию и российских солдат.

Ведь совсем не случайно буквально за несколько дней до этой военной операции именно министр обороны Армении Д.Тоноян, а не глава МИД РА З. Мнацаканян провел встречи с послами США и Китая. Эти встречи освещались в армянских СМИ с антироссийским акцентом. Дескать, нам давно плевать на проигравшую, как считают армяне, Россию. Сейчас надо делать ставку на двух мировых лидеров - США и Китай.

Именно на эти центры сил сегодня равняется Ереван, продолжая выстенять российское присутствие из страны и нагнетать армяно-российские отношения.

Однако армянство, прощаясь со статусом "российского форпоста", все еще пытается использовать Россию в качестве военного жупела и военного прикрытия региональных амбиций Еревана.

Втянется Россия в войну на стороне Армении - отлично, считают в Ереване. Пусть "русский Иван" воюет с турками и азербайджанцами за интересы армянства. А если Россия не пойдет на поводу у Еревана и армянского лобби Москвы, то будет еще один повод списать на Кремль уход Еревана под крыло к иным центрам сил.

Мотивация же развязать войну именно сейчас связана, с одной стороны, с отчаянными попытками премьер-министра Армении спасти свое кресло на фоне коронакризиса и девальвации образа "пламенного революционера".

Очевидно, что Пашинян все больше превращается в диктатора, а его супруга уже успела прославиться, как "главная прачка" Армении по отмыванию денег. Поэтому Пашиняну, пока его еще не поменяли местами с Кочаряном, важно срочно переключить внимание общества на образ "внешнего врага" - Азербайджан, земли которого "многострадальные армяне" сначала компактно заселяли, а потом присвоили и еще назвали азербайджанцев "агрессорами".

Другая причина военной провокации армянства - попытка развязать региональную войну с целью столкновения России и Турции. По итогам этой катастрофической войны политическое армянство рассчитывает заполучить часть турецких территорий, которые должны стать восточным фрагментом "великой Армении".

А внешние центры, покровительствующие Еревану в этой войне, преследуют цель столкнуть и ослабить две региональные державы - Россию и Турцию, союзу между которыми стараются всячески препятствовать. Миссия по столкновению этих двух держав возложена на мировое армянское лобби, и более всех в этом вопросе усердствует армянская диаспора России.

Поэтому партия Пашиняна "Мой шаг" так же превращается в "партию войны", как и ранее Республиканская партия Сержа Саргсяна.

Армянское руководство дало приказ осуществить трансграничный обстрел территории Азербайджана, и тут же побежало жаловаться в ОДКБ. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обратился в ОДКБ с требованием провести экстренное заседание Постоянного совета. Таким образом Ереван пытается втянуть Россию как ведущую страну ОДКБ и держателя военной базы в Гюмри в конфликт с Азербайджаном и Турцией.

Однако в Кремле, к счастью, вроде понимают, какими последствиями это грозит для России и региона в целом. Кроме того, почему Россия, Казахстан, Беларусь, имеющие дружеские отношения с Азербайджаном, должны поддерживать политику государства-агрессора, которое, к тому же, предает интересы евразийского блока и предпринимает неоднократные попытки развала ОДКБ.

ОДКБ не отреагировало на провокацию Еревана. И тут армянское общество, армянские СМИ утроили свои оскорбления в адрес России.

Армянские СМИ пишут: "И здесь мы вновь вынуждены поднять волнующий многих наших сограждан вопрос: какого черта Армения делает в ОДКБ и ЕАЭС? Как мы можем считать русских своими союзниками, когда они лобызаются с азерами и в упор не замечают "агрессию" (кавычки наши, поскольку агрессор в этой ситуации один - это Армения, оккупировавшая 20 процентов территории соседней страны - авт.) против Армении? Может, хватит уже нам подыгрывать умирающей империи и пора, наконец, сделать окончательный выбор в пользу Запада? Но сначала надо выпроводить российские военные базы с территории Армении. Зачем Армении кормить русских свиней, от которых нет никакого толку?" ArmenianReport.

Армяне опять попутали: это русские кормят армян, в том числе в курортных регионах Краснодарского и Ставропольского краев России, в том числе в Москве, где жирует армянская диаспора, в том числе в Гюмри, которую финансирует Россия. В армянском понимании "толк от России" - это сложить русские головы в угоду дальнейшим территориальным притязаниям армянства - сначала в Азербайджане, потом в Турции и Грузии и, наконец, в самой России?

А какой толк России и ОДКБ от Армении? Даже прибалтийские СМИ пишут, что Армения падает в обьятия Вашингтона, разваливает ОДКБ и ведет двурушническую политику.

А Азербайджан, кстати, находится в образцовых внешнеполитических отношениях с Россией на всех уровнях.

Как долго Россия будет поддерживать такого "союзника", как Армения, который все время предает и постоянно требует и пытается толкать Россию на военные преступления.

А тем временем армянское лобби России, включая армию обнаглевших армянских лоббистов, управляющих российскими СМИ и изображающих из себя "русских патриотов", продолжают дезинформировать российскую общественность, манипулируя общественным мнением россиян отнюдь не в интересах России.

Ситуация не изменится, пока симоньяны, кеосаяны, мирзояны, миграняны, габреляновы, бабаяны, багдасаровы и прочие не репатриируются в Армению.