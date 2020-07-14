Эльмар Мамедъяров провел переговоры с главами МИД Афганистана и Туркменистана

Между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром состоялась трехсторонняя встреча в формате видеоконференции.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, стороны, обсудив реализацию решений, принятых в ходе трехсторонней встречи глав трех государств, состоявшейся второго июля, достигли договоренности в связи с шагами, которые предстоит предпринять в направлении потенциальных областей трехстороннего сотрудничества, передает Day.Az. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров довел до сведения, что мнения, озвученные во время встречи глав трех государств, определяют основные направления экономического партнерства в трехстороннем формате, а также отметил целесообразность сотрудничества в сфере торговли, транспорта, энергетики и инвестиций.

Глава МИД Азербайджана также отметил, что для развития сотрудничества между тремя странами, направленного на реализацию конкретных целей, имеется большой потенциал. По его словам, с точки зрения использования возможностей большую значимость имеет транспортная сфера. Министр Эльмар Мамедъяров сообщил, что совместный проект мультимодального коридора по маршруту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция (Lapis Lazuli) создает большие возможности для сотрудничества в этой сфере.

Рассказав о сотрудничестве в сфере инвестиций, министр отметил значимость укрепления правовой базы между тремя странами, и с этой целью предложил подготовить документы для поощрения инвестиций. Он поделился мнением касательно шагов, которые следует предпринять с целью обсуждения сотрудничества и достигнутых результатов в трехстороннем формате.

Поддержав предложения главы внешнеполитического ведомства Азербайджана, вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов акцентировал внимание на значимости проведения встреч между главами государств, министрами иностранных дел трех стран и в других форматах. Он сообщил, что его страна наладила хорошие экономические связи с Азербайджаном и Афганистаном в двухстороннем формате. Поддержав слова азербайджанского коллеги относительно значимости транспортной сферы, Мередов отметил необходимость повышения конкурентоспособности тарифов и процедур транспортных коридоров, а также важность проведения обсуждений в данном направлении с участием соответствующих структур.

Глава МИД Афганистана Мохаммад Ханифом Атмар поддержал мнения коллег по направлениям сотрудничества и последующим мероприятиям, отметив, что Афганистан заинтересован в дальнейшем сотрудничестве в вышеуказанных направлениях со странами-партнерами. Министр довел до сведения коллег, что для экспорта продукции, производимой в Афганистане, размещения инвестиций, упрощения транзитных операций и укрепления региональных связей есть широкие возможности.

Стороны договорились продолжить сотрудничество в данном направлении посредством видеоконсультаций между представителями профильных ведомств.