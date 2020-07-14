Джавид Османов: Армения совершает провокации на границе, чтобы отвлечь внимание от серьезного внутреннего кризиса

Очередная провокация армянских вооруженных сил против подразделений азербайджанской армии не случайна. В Армении наблюдается глубокий политический и экономический кризис, чтобы отвлечь внимание от этого, власти Армении совершают провокации на границе.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Джавид Османов.

Он отметил, что кризис, наблюдающийся в Армении, будет еще более углубляться.

"Как известно, в борьбе с COVID-19 в Армении принимаются крайне неэффективные меры, что вызывает серьезное недовольство внутри страны. С каждым днем растет число инфицированных коронавирусом и количество летальных исходов. В Армении отсутствует экономическая стабильность. Эта страна пытается выжить за счет полученных из различных фондов средств, кредитов".

С другой стороны, в стране идет борьба за власть. Между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и различными кланами идет ожесточенная борьба, которая доходит до противостояния. Они используют нагорно-карабахскую проблему, чтобы отвлечь внимание от внутреннего кризиса. Причиной последней провокации также являются вышеперечисленные аспекты. Армия Азербайджана решительно пресекла эту провокацию и противник понес серьезные потери. Все это не спасет Армению от кризиса. В этой стране следует ожидать революции. Совершив провокацию, они пытались выиграть время, но достигли обратного эффекта, поскольку поражение усугубило ситуацию, в которой находится Армения", - сказал Османов.

Депутат подчеркнул, что азербайджанский народ уверен в своей армии, он напомнил, что армия Азербайджана входит в число 50 сильнейших армий мира.

"Армия Азербайджана занимает высокие позиции в различных мировых рейтингах, что вызывает гордость. Армения и сама понимает, что их армия не может сравниться с азербайджанской. Вооруженные силы Азербайджана в разы превосходят противника как в плане подготовки, так и в плане материально-технической базы. Экономическая ситуация в Азербайджане во много раз лучше, чем в Армении. В нашей стране наблюдаются общественно-политическая стабильность, единство народа и власти. То есть Азербайджан превосходит Армению по всем параметрам. Власти Армении знают, что подобные провокации будут решительно пресекаться. Они понимают, что Азербайджан способен освободить свои оккупированные земли", - добавил Джавид Османов.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля, подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.