https://news.day.az/politics/1253373.html Азербайджан нанес удар по армянскому командному пункту - ВИДЕО
Азербайджан нанес удар по армянскому командному пункту - ВИДЕО
В ночь с 13 на 14 июля и утром продолжились ожесточенные бои на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в результате карательных мер, предпринятых для пресечения активности противника, были уничтожены военная техника различного назначения, боевые средства, командный пункт, резервы в глубине обороны и живая сила врага.
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