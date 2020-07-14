Азербайджан нанес удар по армянскому командному пункту

В ночь с 13 на 14 июля и утром продолжились ожесточенные бои на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в результате карательных мер, предпринятых для пресечения активности противника, были уничтожены военная техника различного назначения, боевые средства, командный пункт, резервы в глубине обороны и живая сила врага.