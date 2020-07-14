https://news.day.az/politics/1253375.html Армяне обстреляли азербайджанское село - убит мирный житель
Армяне обстреляли азербайджанское село - убит мирный житель
14 июля в результате артиллерийского обстрела вооруженными силами Армении в направлении Товузского района, погиб мирный житель.
Как сообщает Day.Az, жертвой вражеской провокации стал житель села Агдам Товузского района Азизов Азиз Иззат оглу (1944 г.р.).
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