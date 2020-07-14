Армяне обстреляли азербайджанское село

14 июля в результате артиллерийского обстрела вооруженными силами Армении в направлении Товузского района, погиб мирный житель.

Как сообщает Day.Az, жертвой вражеской провокации стал житель села Агдам Товузского района Азизов Азиз Иззат оглу (1944 г.р.).