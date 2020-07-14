Спикер Милли Меджлиса направила обращения международным организациям в связи с армянской провокацией в Товузском направлении

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова направила обращения Генсеку ПА Тюркоязычных государств Алтынбеку Мамаюсупову, президенту Межпарламентского союза Габриэле Куэвас Баррон, председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко.

Как сообщили в Милли Меджлисе, в обращениях сообщается, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок, и попытались захватить боевые позиции Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В ответ на эти попытки армянской стороны азербайджанская сторона приняла неотложные адекватные меры, и в результате было предотвращено дальнейшее продвижение противника. Армянская сторона дополнительно милитаризировав приграничные районы между двумя странами, целенаправленно и систематически нацеливается на гражданское население", - говорится в обращениях.

В обращениях подчеркивается, что такая безответственная политика Армении военного характера вызвана намерением вовлечь в армяно-азербайджанский конфликт военно-политические организации, членом которых она является, а также избежать ответственности за агрессивную политику, осуществляемую против Азербайджана.

В обращениях, направленных председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, особо подчеркивается, что в резолюции Совбеза ООН 822, 853, 874 и 884 требуют немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении из оккупированных территорий Азербайджана. Однако, последние провокационные акты, совершенные армянской стороной на приграничной зоне вновь показывают, что официальный Ереван категорически не заинтересован в мирном урегулировании конфликта мирным путем, сев за стол переговоров.

"Другой важный момент заключается в том, что Армения совершила эти провокационные действия в то время, когда все международное сообщество борется с пандемией COVID-19. Следовательно, продолжающееся нарушение Арменией соглашения о прекращении огня показывает, что поддержка глобального призыва к прекращению огня в связи с COVID-19 Генерального секретаря ООН является простым лицемерием. Поэтому будучи Милли Меджлисом Азербайджана мы просим ПА Тюркоязычных государств, Межпарламентского союза, Совета Федерации Федерального Собрания РФ обеспечить отправку письма, направленного спикером Милли Меджлиса, всем странам - членам. В то же время мы призываем членов организации осудить агрессивные действия Армении, продолжающуюся политику агрессии против Азербайджана и эту последнюю провокацию в приграничном регионе", - подчеркивается в обращениях.

В конце спикер Милли Меджлиса заявляет, что ответственность за последствия нападений на позиции Государственной пограничной службы Азербайджана вдоль азербайджано-армянской границы и потери полностью лежит на руководстве Армении.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.