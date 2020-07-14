Ожесточенные бои в Товузе: Погибли пятеро военнослужащих азербайджанской армии

"В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района продолжались ожесточенные бои. В течение двух суток по противнику были нанесены сокрушительные удары. Уничтожено до 100 единиц живой силы, большое количество военной техники и важных объектов противника".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Керим Велиев.

В ходе боев азербайджанская армия также понесла потери.

При отражении атаки противника погибли:

Майор Ахмедов Намиг Хажан оглу

Майор Новрузов Анар Гюльверди оглу

Гизир Зейналлы Ильгар Аяз оглу

Гизир Бабаев Яшар Васиф оглу

Военнослужащий сверхсрочной службы солдат Мустафазаде Эльчин Ариф оглу.