Ожесточенные бои в Товузе: Погибли пятеро военнослужащих азербайджанской армии - ИМЕНА
"В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района продолжались ожесточенные бои. В течение двух суток по противнику были нанесены сокрушительные удары. Уничтожено до 100 единиц живой силы, большое количество военной техники и важных объектов противника".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Керим Велиев.
В ходе боев азербайджанская армия также понесла потери.
При отражении атаки противника погибли:
Майор Ахмедов Намиг Хажан оглу
Майор Новрузов Анар Гюльверди оглу
Гизир Зейналлы Ильгар Аяз оглу
Гизир Бабаев Яшар Васиф оглу
Военнослужащий сверхсрочной службы солдат Мустафазаде Эльчин Ариф оглу.
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