Член британского парламента осудил нападение Армении

Председатель межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан, член Палаты общин парламента Великобритании Боб Блэкмен осудил нападение вооруженных сил Армении на Товузском направлении границы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, он предложил обсудить данный вопрос в Палате общин.

Б.Блэкмен призвал британское правительство осудить последние действия Армении, которые серьезно препятствуют прогрессу мирного процесса и нарушают международное право, а также подписанное в 1994 году соглашение о прекращении огня.

Он отметил, что привлечение тяжелой артиллерии является грубым нарушением международного права. Блэкмен призвал правительство Великобритании поддержать Минскую группу ОБСЕ в связи с призывом к всестороннему расследованию для предотвращения превращения нынешних военных операций в войну. Член британского парламента также подчеркнул, что вооруженные силы Армении должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана, как отмечалось в принятых в 1993 году резолюциях Совета Безопасности ООН.