Азербайджан пока не собирается вступать в ЕАЭС

Азербайджан пока не собирается вступать в Евразийский экономический союз. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, передает Day.Az.

"Мы, в первую очередь, уделяем внимание развитию двусторонних отношений, чем вступлению в различные союзы. Мы и так находимся в СНГ с Арменией - страной, которая оккупировала у нас 20% территории. Так сложилось исторически. Входить еще в какие-то союзы, имея такого партнера - я думаю, есть объективные причины, которые мешают это сделать. И, прежде всего, это оккупация азербайджанской территории", - пояснил посол.

Вместе с тем П.Бюльбюльоглу отметил, что Азербайджан не отказывается от сотрудничества в этом направлении. "Мы над этой темой очень много работали. Я встречался с ответственными сотрудниками Евразийского союза. На эту тему идут экономические разговоры. Как посол я ратую за то, что Азербайджан приближался к интеграционным процессам по линии Евразийского союза и ОДКБ", - заключил он.