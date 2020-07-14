МИД жестко осудил убийство мирного азербайджанца армянскими ВС

Убийство армянскими вооруженными силами 14 июля 2020 года азербайджанского гражданского лица, мирного жителя села Агдам Товузского района Азизова Азиза Иззет оглу, 1944 года рождения - кровавое преступление, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Сообщается, что он был убит в результате артиллерийского удара.

"Целенаправленно обстреливать из тяжелых орудий азербайджанское мирное население - наглядное доказательство фашизма и варварства. Это часть оккупационной политики Армении. Армянская сторона и раньше целенаправленно убивала азербайджанских мирных жителей, совершая преступления против человечности", - говорится в сообщении МИД.

В сообщении подчеркивается, что убитые с особой жестокостью 613 мирных жителей, включая детей, проживавших вдоль линии соприкосновения войск в Ходжалы 26 февраля 1992 года, также шестеро убитых и 33 раненых мирных жителя в ходе апрельских боев 2016 года - невинные жертвы армянской агрессии: "Наряду с тем, что армянские вооруженные силы постоянно обстреливают населенные пункты из тяжелых орудий, они наносят серьезный ущерб хозяйству и имуществу населения, а также инфраструктуре населенных пунктов. Подобными действиями Армения грубо нарушает международное право, в том числе, Женевские конвенции 1949 года".

МИД Азербайджана призывает международную общественность жестко отреагировать на факт прицельного обстрела армянскими вооруженными подразделениями мирного азербайджанского населения и превращение азербайджанских мирных жителей в жертв кровавых преступлений, а равно осудить эти незаконные действия Армении: "Ответственность за убийство мирного азербайджанского жителя лежит на политическом и военном руководстве Армении".