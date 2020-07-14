Число жертв политических амбиций Пашиняна растет

Устроив масштабную военную провокацию против Азербайджана, Никол Пашинян жертвует армянскими солдатами и офицерами ради удовлетворения своих внутриполитических амбиций. Сегодня жертв этих амбиций стало на 2 больше.

В результате в северо-восточной части азербайджано-армянской государственной границы погибли майор Гаруш Амбарцумян и капитан Сос Элбакян.

Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Начиная с полудня 12 июля, подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

Пашинян растерял рейтинг внутри страны, надавал обещаний о безбедной жизни - в результате чего обнищавшее население привело его к власти. Прошла каких-то пара лет, и теперь тем же армянам, взахлеб слушавшим Воваевича на митингах, понятно: лучше уже не будет. Проблемы не решаются, коррупция как была, так и продолжает разлагать остатки армянской экономики, бедность никуда не девается. Все, что Пашинян не успел уничтожить, добивает пандемия коронавируса. Ради того, чтобы отвлечь население от всех этих провалов, Пашинян устроил масштабные столкновения на границе с Азербайджаном. И да, несколько дней, безусловно, ему никто не будет припоминать нищету и взяточничество. Но совсем скоро армянские матери, хороня своих детей, начнут задавать Николу Пашиняну гораздо более жесткие вопросы.