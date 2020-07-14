В Товузе возобновились ожесточенные бои

В ночь с 13 на 14 июля и утром 14 июля продолжились ожесточенные бои на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

Об этом пердает Day.Az со ссылкой на сообщение Минобороны.

В результате ответных мер, предпринятых нашими подразделениями в ходе боевых действий в направлении Товузского района, противник, неся многочисленные потери, был вынужден отступить.

Находившийся в ходе боевых действий на передней линии обороны, генерал-майор Гашимов Полад Исраил оглы героически погиб.

Нижеперечисленные военнослужащие азербайджанской армии также погибли при отражении атаки противника:

- полковник Мирзоев Ильгар Анзор оглы;

- майор Ахмедов Намиг Хаджан оглы;

- майор Новрузов Анар Гюльверди оглы;

- гизирь Зейналлы Ильгар Аяз оглы;

- гизирь Бабаев Яшар Васиф оглы;

- военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы солдат Мустафазаде Эльчин Ариф оглы.

Руководство Министерства обороны выражает соболезнования семьям погибших и желает им терпения. Аллах ряхмят елясин!

Есть также раненые в боях. Им немедленно была оказана медицинская помощь, и их жизни ничто не угрожает.

В результате карательных мер, предпринятых для пресечения активности противника, были уничтожены военная техника различного назначения, боевые средства, командный пункт, резервы в глубине обороны и сотни военнослужащих врага.

В настоящее время ситуация на этом направлении остается напряженной, идут ожесточенные бои. Противник также подвергает обстрелу мирное население и наши населенные пункты.

Ответные действия, предпринимаемые против армянских ВС, продолжаются.

Наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку.