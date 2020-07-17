Путин обсудил бои в Товузе с членами Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков по итогам состоявшегося в режиме видеосвязи совещания.
"Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на азербайджано-армянской границе", - сказал он.
"Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией, акцентирована настоятельная потребность для обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям", - сообщил Песков.
По его словам, президент также проинформировал постоянных членов Совбеза о серии недавно состоявшихся у него телефонных контактов с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Ирана Хасаном Рухани.
В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев и иностранных дел Сергей Лавров, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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