https://news.day.az/politics/1254264.html Международная ассоциация Азербайджан-Израиль «АзИз» организовала митинг в поддержку Азербайджана - ФОТО

Международная ассоциация Азербайджан-Израиль «АзИз» организовала митинг в поддержку Азербайджана - ФОТО

Политика, 17 июля 2020 16:13 292
Международная ассоциация Азербайджан-Израиль «АзИз» организовала митинг в поддержку Азербайджана

Международная ассоциация Азербайджан-Израиль "АзИз" организовала митинг в поддержку Азербайджана в связи с провокацией со стороны Армении, в результате которой начались военные действия на границе между Азербайджаном и Арменией в Товузском районе.

Как передает Day.Az, митинг состоялся в одном из самых людных мест Израиля - на перекрёстке Цомет Цабар - на одной из главных трасс Израиля, ведущей с юга до самого севера страны, в городе Кирьят-Бялике.

Участники митинга держали транспаранты на иврите, русском и английском языках с лозунгами осуждения спровоцированных Арменией военных действий на границе с Азербайджаном.

Митингующие с флагами Азербайджана и Израиля в руках скандировали призывы остановить армянскую агрессию и призвать Армению освободить оккупированные территории Азербайджана.

На митинге, организованном ассоциацией "АзИз" при поддержке муниципалитета города Кирьят-Бялик, присутствовал заместитель мэра Кирьят-Бялика Нахум Рачевский, заместитель мэра города Кирьят Ям Адам Амилов, руководители ассоциации "АзИз", выходцы из Азербайджана, а также представители других общин.

  • Международная ассоциация Азербайджан-Израиль «АзИз» организовала митинг в поддержку Азербайджана
  • Международная ассоциация Азербайджан-Израиль «АзИз» организовала митинг в поддержку Азербайджана
  • Международная ассоциация Азербайджан-Израиль «АзИз» организовала митинг в поддержку Азербайджана
  • Международная ассоциация Азербайджан-Израиль «АзИз» организовала митинг в поддержку Азербайджана
  • Международная ассоциация Азербайджан-Израиль «АзИз» организовала митинг в поддержку Азербайджана
  • Международная ассоциация Азербайджан-Израиль «АзИз» организовала митинг в поддержку Азербайджана
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