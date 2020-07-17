Кто бы рассказал старику Тер-Петросяну правду о боях в Товузе

Когда какой-нибудь армянский "командос" или болтун Вова Вартанов, или еще кто-то по ту сторону границы строят планы захвата Баку, тут все понятно - в безумной больнице день открытых дверей. Но экс-президент Армении Левон Тер-Петросян вроде бы до сих пор среди пациентов этого заведения не значился. Видно, дела в Армении действительно очень плохи, если и этот относительно здравомыслящий политик заговорил тем же языком.

"Азербайджан должен осознать, что вне зависимости от внутриполитической ситуации, любое военное посягательство получит единое сопротивление армянского народа", - заявил Тер-Петросян в своем Facebook, рассуждая о происходящем в эти дни на азербайджано-армянской границе.

Надо так понимать, что Тер-Петросян имел в виду следующее: если Азербайджан вторгнется в Армению, то в независимости от любви или нелюбви к Пашиняну, армяне дружно поднимутся на сопротивление...

Признаться, от этого политика такого не ожидалось. Если он таким образом хотел подправить свою испорченную миролюбивыми заявлениями репутацию, то это не поможет. Ему уже припоминают, как он говорил о мире и возвращении территорий, а теперь, мол, запел по-другому. Но не исключено, что Левон Акопович просто не в курсе происходящего. Иначе как ему могла прийти в голову мысль о "посягательстве" Азербайджана на международно признанную территорию Армении. Заявление создает ощущение, что все годы после насильственного отстранения от власти Левон Тер-Петросян спал и не осознает, что происходит. Кто бы объяснил ему суть происходящего? Черпая информацию из армянских ресурсов, конечно, нетрудно утратить чувство реальности. В большинстве жители Армении, как и Тер-Петросян, уверены, что Азербайджан 12 июля напал на их страну. Но простому, как говорится, "погосу" это простительно, а политику, к тому же находившемуся у власти в период военной агрессии против Азербайджана, - нет.

Можно было бы сказать, что после насильственного отстранения от власти лидер Армянского национального конгресса вдруг "осознал", как был не прав, говоря о возвращении территорий Азербайджану. Но не так давно, в 2016 году он говорил: "не извлекши уроки из горького опыта прошедших 18 лет, режим решил продолжать пресловутую политику вечного противостояния с Азербайджаном и Турцией, которая за этот короткий промежуток времени уже привела к большим экономическим, социальным, демографическим и морально-психологическим разрушениям в Армении. Это означает по меньшей мере еще 18 лет подвергаться этим разрушениям, пока от Армении и Карабаха ничего не останется, и проблема сама собой потеряет свою актуальность". Говорил? Говорил. А еще говорил, что следующий вариант урегулирования будет еще хуже для Армении, чем предыдущие. Говорил? То-то же.

Заметим, что Тер-Петросян был единственным главой Армении, который все-таки пришел к истине. Хотя именно при нем началась война, шли этнические чистки в Карабахе, лилась невинная кровь, в конечном итоге он очнулся и понял, что ждет его страну, если не начать немедленно исправлять ситуацию. Все последующие армянские правители не задумывались о судьбе Армении, у которой карабахский конфликт отобрал будущее. Что Кочарян, что Саргсян, что Пашинян - сплошной паноптикум. Эти глупцы гробили страну каждый по-своему. С "карабахцев" вообще нет спроса - это были самонадеянные военные преступники, которым затягивание конфликта было только на руку. Нынешний глава Никол Пашинян же просто слабак и трус. Он дрожит как заяц. Результатом этого страха стала нынешняя провокация на госгранице. Нервы Никола не выдержали напряжения, и ему захотелось решить вопрос так, чтобы избавиться от мучений хоть на какое-то время. То есть руками союзников. Не вышло, и теперь комплексов у Никола Воваевича станет еще больше.

А что же "йода" Воваевича Левон Тер-Петросян? Увидев, что его "джедай" выбрал темную сторону, он просто самоустранился и ушел в тень. Как самоустранились многие другие адекватно мыслящие деятели Армении, первоначально видевшие в Пашиняне светлое пятно в конце армянского тоннеля и теперь разочарованные в будущем армянской государственности окончательно.

Четыре года назад Левон Тер-Петросян еще надеялся, что Армению можно спасти, поэтому выступал с предупреждающими о скором крахе заявлениями. После апрельских боев и последовавших за этим разрушительных для Армении событий он пытался указать путь к спасению, и ведь у него были сторонники, тысячи членов его партии разделяли эту позицию. А сегодня тот же политик неадекватно высказывается о "военном посягательстве" на Армению. Осознает ли он сам абсурдность своих слов? Или несерьезность угроз о "едином сопротивлении армянского народа"? Силы и возможности двух стран настолько неравны, что невозможно проводить какие-либо сравнения. Скажем лишь, что только за последние два дня в Азербайджане записались в военкоматах около 9 тысяч добровольцев, что составляет почти четверть личного состава действующей армии Армении и почти половину состава оккупационных подразделений, дислоцированных в Карабахе.

Путь спасения Армении пролегает только через возвращение территорий и мир с соседями. Тер-Петросян понимал это тогда и, уверены, продолжает понимать сегодня, но он также видит и осознает, что время потеряно и все, о чем он предупреждал еще в конце 90-х и что еще можно было изменить в 2016-м, начинает сбываться.

Зульфугар Ибрагимов